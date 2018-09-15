Бой Марк Хант - Алексей Олейник 15 сентября 2018 года: прямая онлайн-трансляция боя на UFC Fight Night 136

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T23:33:52+03:00

ММА, смешанные единоборства. Прямая видеотрансляция. Первый в истории турнир в Москве. Турнир UFC Fight Night 136 в Москве. Начало соревнований в 17:30 по московскому времени

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Главное событие турнира UFC Fight Night 136 - это выход на ринг Марка Ханта и Алексея Олейника.

История боев Марк Хант - Алексей Олейник 15 сентября 2018 года

Марк Хант провел 26 боев на ринге, 13 раз побеждал, 12 - проигрывал, 1 раз была ничья. Алексей Олейник провел 67 боев, 56 раз побеждал, 8 раз - нокаутом, 11 раз проиграл. 1 раз была зафиксирована ничья.

Прямая видеотрансляция Марк Хант - Алексей Олейник 15 сентября 2018 года

Трансляция боя UFC Fight Night 136 Марк Хант - Алексей Олейник состоится на сайте KP.RU.