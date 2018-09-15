Атлетико - Эйбар 15 сентября 2018: прямая видеотрансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T23:47:36+03:00

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Мадридский "Атлетико" не слишком удачно стартовал в испанском сезоне - 4 очка после 3 игр. Но зато за ними - Суперкубок УЕФА. "Эйбар" же - слишком скромный клуб по меркам Испании. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Атлетико - Эйбар.

Статистика личных встреч Атлетико - Эйбар 15 сентября 2018

Команды играли между собой 8 раз, 7 побед на счету "Атлетико", 1 раз встреча завершилась вничью. Разница голов - 16:5 в пользу "Атлетико".

Прогнозы на матч Атлетико - Эйбар 15 сентября 2018

Мадридский "Атлетико" - фаворит поединка против "Эйбара".

Трансляция матча Атлетико - Эйбар 15 сентября 2018

Трансляция матча Атлетико - Эйбар 15 сентября 2018 года состоится в прямом эфире на сайте KP.RU с 14:00 по московскому времени.