Реал Сосьедад - Барселона 15 сентября 2018: прямая видеотрансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу
У "Барселоны" все пока что отлично в новом сезоне испанского чемпионата. 9 очков после 3 игр, первое место. "Сосьедад" - на 10 позиции при 4 баллах. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Реал Сосьедад - Барселона.
Статистика личных встреч Реал Сосьедад - Барселона 15 сентября 2018
142 раза команды играли между собой. 79 побед на счету "Барселоны", 32 раза - побеждал "Реал Сосьедад", 31 раз была зафиксирована ничья. 280 - 144 - разница голов в пользу "Барселоны".
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Барселона 15 сентября 2018
"Барселона" - фаворит поединка против "Реал Сосьедада".
Трансляция матча Реал Сосьедад - Барселона 15 сентября 2018
Трансляция матча Реал Сосьедад - Барселона 15 сентября 2018 года состоится в прямом эфире на сайте KP.RU с 17:15 по московскому времени.