Реал Сосьедад - Барселона 15 сентября 2018: прямая видеотрансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T23:54:25+03:00

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У "Барселоны" все пока что отлично в новом сезоне испанского чемпионата. 9 очков после 3 игр, первое место. "Сосьедад" - на 10 позиции при 4 баллах. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Реал Сосьедад - Барселона.

Статистика личных встреч Реал Сосьедад - Барселона 15 сентября 2018

142 раза команды играли между собой. 79 побед на счету "Барселоны", 32 раза - побеждал "Реал Сосьедад", 31 раз была зафиксирована ничья. 280 - 144 - разница голов в пользу "Барселоны".

Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Барселона 15 сентября 2018

"Барселона" - фаворит поединка против "Реал Сосьедада".

Трансляция матча Реал Сосьедад - Барселона 15 сентября 2018

Трансляция матча Реал Сосьедад - Барселона 15 сентября 2018 года состоится в прямом эфире на сайте KP.RU с 17:15 по московскому времени.