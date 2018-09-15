Валенсия - Бетис 15 сентября 2018 года: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-15T00:02:07+03:00

Футбол, матч Валенсия - Бетис 15 сентября 2018 года. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 сентября 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата Испании по футболу

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Звезда сборной России по футболу Денис Черышев в нынешнем сезоне сменил команду. Вместо "Вильярреала" он теперь - игрок "Валенсии". И в субботу у команды Черышева - новая встреча в испанском первенстве. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Валенсия - Бетис.

Статистика личных встреч Валенсия - Бетис 15 сентября 2018 года

102 игры провели между собой "Бетис" и "Валенсия". 30 побед на счету "Бетиса", 21 раз поединки завершались вничью, 51 раз выигрывала "Валенсия". Разница голов - 176:117 в пользу "Валенсии".

Прогнозы на матч Валенсия - Бетис 15 сентября 2018 года

У "Бетиса" - более выгодное турнирное положение после стартовых игр. И - больше шансов на победу над "Валенсией".

Трансляция матча Валенсия - Бетис 15 сентября 2018 года

Трансляция матча Валенсия - Бетис 15 сентября 2018 года состоится в прямом эфире на сайте KP.RU с 19:30 по московскому времени.