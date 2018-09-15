Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 15 сентября 2018: прямая видеотрансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-15T00:09:56+03:00

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Мадридский "Реал" неудачно стартовал в сезоне, уступив Суперкубок УЕФА. Но в чемпионате Испании все три стартовых поединка - за королевским клубом. У них 9 очков и они делят первое место с "Барселоной". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Атлетик Бильбао - Реал Мадрид.

Статистика личных встреч Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 15 сентября 2018

Команды провели между собой 174 поединка. 89 раз побеждал "Реал", 51 матч выиграл "Атлетик", а еще 34 встречи завершились вничью. Разница голов в пользу "Реала" - 348-239.

Прогнозы на матч Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 15 сентября 2018

Мадридский "Реал" - фаворит матча против клуба из Бильбао.

Трансляция матча Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 15 сентября 2018

Трансляция матча Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 15 сентября 2018 года состоится в прямом эфире на сайте KP.RU с 21:45 по московскому времени.