Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 15 сентября 2018: прямая видеотрансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу
Мадридский "Реал" неудачно стартовал в сезоне, уступив Суперкубок УЕФА. Но в чемпионате Испании все три стартовых поединка - за королевским клубом. У них 9 очков и они делят первое место с "Барселоной". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Атлетик Бильбао - Реал Мадрид.
Статистика личных встреч Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 15 сентября 2018
Команды провели между собой 174 поединка. 89 раз побеждал "Реал", 51 матч выиграл "Атлетик", а еще 34 встречи завершились вничью. Разница голов в пользу "Реала" - 348-239.
Прогнозы на матч Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 15 сентября 2018
Мадридский "Реал" - фаворит матча против клуба из Бильбао.
Трансляция матча Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 15 сентября 2018
Трансляция матча Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 15 сентября 2018 года состоится в прямом эфире на сайте KP.RU с 21:45 по московскому времени.