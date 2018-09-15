Брэдли Купер впервые рассказал об Ирине Шейк и дочке: «Иметь семью – это настоящее чудо»

СЕГОДНЯ 01:15 2018-09-15T01:27:09+03:00

До сих пор звездная пара ни разу не говорила о своих отношениях

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Супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер вместе с апреля 2015 года, пара воспитывает годовалую дочку Леа. Звезды пока не озвучивали свои планы на свадьбу, впрочем, как и все остальные планы – ни Брэдли, ни Ирина никогда не комментируют свои отношения. Молодые родители ни разу не упоминали в интервью друг о друге и о своей дочке. Но теперь, похоже, лед тронулся – и мы наконец-то услышим хоть какие-то подробности об их личной жизни. По крайней мере, первый шаг в этом направлении сделал Брэдли Купер: актер немного рассказал о своем отношении к семье в эфире радиостанции NPR, сообщает People.com.

Брэдли сейчас продвигает своей новый фильм «Звезда родилась», в котором он снялся вместе с Леди Гагой. Картина об отношениях кантри-исполнителя и начинающей певицы стала режиссерским дебютом Купера. Рассказывая о фильме и о том, чего он хочет от жизни, Брэдли неожиданно упомянул свою семью.

- Быть отцом и иметь собственную семью — настоящее чудо, о котором я всегда мечтал. Эти важные вещи, появившиеся в моей жизни, открыли меня с новой стороны, - сообщил Купер.

Ирина и Брэдли нечасто выходят вместе в свет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк и Брэдли Купер практические не появляются вдвоем на светских мероприятиях. Весной они вместе пришли на Нью-Йоркский Бал Института костюма – самое пафосное мероприятие в мире моды, ежегодно собирающее десятки звезд первой величины. Недавно Ирина и Брэдли побывали вместе на Венецианском кинофестивале – правда, по красной дорожке они шли по отдельности. На премьере фильма «Звезда родилась» Брэдли держал за руку свою партнершу по фильму Леди Гагу. Компанию Ирине Шейк составила дизайнер Донателла Версаче.

Супермодель родила дочку в апреле 2017 года. Ирина и Брэдли две недели держали в секрете не только новость о рождении, но так же пол и имя младенца. И для 32-летней Шейк, и для 43-летнего Купера девочка стала первым ребенком. Малышке дали имя Леа де Шейн Шейк Купер. Папарацци часто фотографируют Ирину и Брэдли на улице во время прогулки с дочкой: актер без ума от малышки и готов возиться с ней часами.

Папарацци часто снимают модель во время прогулки с дочкой.Фото: EAST NEWS

В одном из интервью модель признавалась, что совсем не любит вечеринки: после очередного показа ее тянет не на афтепати, а домой.

- Я могу по три раза в день нежиться в ванне. Люблю, когда в ней много пены, а вокруг — зажженные свечи. Стараюсь создавать уют вокруг, ведь я же русская, - рассказала Шейк.

Пока неясно, на кого похожа малышка Леа - на маму или на папу.Фото: EAST NEWS

До Брэдли Купера Ирина встречалась с футболистом Криштиану Роналду. Их роман длился пять лет – с 2010 по 2015 годы. Красавица никогда не говорила прямо, из-за чего рухнули ее отношения со спортсменом, и лишь намекала: ей нужен верный мужчина. В интервью испанскому журналу «Hola!» Шейк рассказала о причинах разрыва с футболистом. По словам Ирины, рядом с Роналду она чувствовала себя несчастной. Спортсмен не соответствовал ее представлениям об идеальном мужчине, и это делало их отношения бесперспективными. Более того, россиянка дала понять, что считает Криштиану слишком инфантильным.