Выходные подарю знатокам и «Сухарю»

СЕГОДНЯ 02:00 2018-09-15T02:01:31+03:00

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Отключить мозги и прилечь на полдня у телевизора - такой способ провести выходные кажется идеальным далеко не всем. Но если вас подобный вариант устраивает, на помощь спешат сразу два канала - «Россия» и ТВ Центр, приготовившие премьеры двух бронебойных мелодрам. Картина «Сухарь» («Россия 1», 15 сентября, 21.00) поведает о Надежде, женщине с трудной судьбой, которую дважды подставил муж - сначала закрутил роман с женой начальника, а затем из-за этой «шалости» потерял работу. Надежда вынуждена забыть о роли домохозяйки и отправиться на заработки. Новые сослуживцы дадут строгой даме прозвище Сухарь, хотя, конечно, никакой она не сухарь, и эмоций в измученной душе хоть отбавляй.

Фильм «Семейное дело» (ТВ Центр, 15 сентября, 17.00) расскажет о двух уже немолодых людях, сыгранных звездами советского кино Борисом Невзоровым и Анной Каменковой, которые на ужине в честь юбилея свадьбы неожиданно сообщают детям о своем разводе. Новость приводит к жесточайшему кризису в жизни каждого из наследников, привыкших всегда и во всем опираться на любимых родителей.

Обе мелодрамы состоят из четырех серий, но, как и положено в выходные, и и «Сухаря», и «Семейное дело» прогонят за один день. Главное - не израсходовать за субботу месячный запас слез.

Зрителям, которые хотят не только поплакать, но подумать, рекомендуем включить телевизор в воскресенье, 16 сентября, когда в эфир вернутся эрудиты из клуба «Что? Где? Когда?» (Первый, 22.00). Начинается осенняя серия игр, победитель которой получит право сыграть в зимней серии. Первой за стол сядет шестерка Игоря Алексеева, в которой, помимо капитана, играют Анна Янгель, Сергей Ковалевский, Виталий Орехов, Александр Булычев и Георгий Полин. Все знатоки представляют Министерство иностранных дел России.

Ну и на закуску - музыкальная картина «Жги!» (Первый, 16 сентября, 23.10), которая не так давно шла в кинопрокате. В центре сюжета здесь тюремная надзирательница Алевтина, благодаря мощным голосовым связкам попавшая на крутое вокальное телешоу. Исполнительница ведущей партии Инга Оболдина взяла на фестивале «Кинотавр» приз за лучшую женскую роль.