2018-09-15T15:35:52+03:00
Общество

В Саратовской области открылся самый большой музейный комплекс в России

За пять лет исторические парки открылись в 16 регионах – от Сахалина до Петербурга
Павел ЧЕРНЫШОВ
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15 сентября в Саратовской области открылся исторический парк - самый большой в России музейный комплекс. Значительную часть экспозиции составляют мультимедийные экспонаты и документы из жизни уроженцев области, ставших всемирно известными личностями. Гостей парка ждет увлекательное путешествие по историческим событиям саратовского края, связанным с революционером Николаем Чернышевским, художником-маринистом Алексеем Боголюбовым, генерал-прокурором Временного правительства Александром Керенским, легендарным начальником дивизии Красной Армии Василием Чапаевым, первым космонавтом Юрием Гагариным.

ОТ ТАБАКОВА ДО ПЕТРОВА-ВОДКИНА

Подбор архивного материала более года велся сотрудниками саратовских областных музеев. Почти в каждом зале парка есть привнесенные областными специалистами детали. Уникальные фотографии из семейных архивов Олега Табакова и Олега Янковского, Николая Вавилова, Александра Радищева и Кузьмы Петрова-Водкина. Видеозаписи строительства саратовского моста, приземления Юрия Гагарина, открытия Балаковский АЭС, строительства первого в мире театра юного зрителя.

Главная цель исторического парка - просвещение школьников и молодежи. Поэтому в его работе применяются самые современные технологии. На сегодня из всех уже открытых в стране региональных исторических парков «Россия – Моя история», саратовский музей имеет самое большое по площади здание 9,4 тыс. м2 в центре города.

Обратим внимание, что за пять лет исторические парки открылись в 16 регионах – от Сахалина до Петербурга, они работают и в Приволжском Федеральном округе - Самаре, Казани, Перми. В ближайшее время такие музеи будут сданы еще в четырех городах.

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ УЧЕНИК

С момента открытия первого исторического парка «Россия – Моя история» в Москве в рамках совместных проектов с Минпросвещения России и региональными департаментами образования мультимедийные выставки проекта посетили почти 1,5 миллиона школьников, что составляет около 10% обучающихся всей страны.

В среднем 60 000 российских классов стали участниками просветительских проектов по истории Отечества, организованных на базе обязательного и факультативного образования за два года работы программы. Для многих выпускников посещение исторических парков в Екатеринбурге, Казани, Махачкале, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске, Якутске, Волгограде стало хорошей подготовкой к сдаче квалификационных экзаменов по истории перед поступлением в вузы.

- Новый учебный год каждый из парков начинает с расширения экскурсионных программ, и в этом году общий список пополнится двумя десятками тематических экскурсий для школьников, которые в рамках общеобразовательной программы узнают, например, о том, какие великие битвы решили судьбу российского государства в эпоху Рюриковичей или как проходили уроки в дореволюционных школах. Спектр заявленных тем широк и представлен в соответствии со спецификой истории региона. Это поможет нашим посетителям-школьникам не только лучше воспринимать обязательную школьную программу по истории, но и дополнить ее интересными фактами из истории материальной культуры, – пояснил Есин Владимирович, руководитель проекта «Россия – Моя история».

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