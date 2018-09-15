Абстрактного врага выбили с российского пляжа

СЕГОДНЯ 15:57 2018-09-15T16:12:49+03:00

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Когда артиллерия бьет по пляжу, появляется чувство нереальности происходящего. Море, остатки летнего солнца, блеск камней, и вдруг бабах... Именно так было во время учений морской пехоты на полигоне Клерк под Владивостоком. В рамках масштабных маневров «Восток-2018» морпехи отрабатывали высадку десанта на необорудованное побережье, которое казалось самым обычным галечным пляжем.

Выбивать противника решили всеми имеющимися средствами.

- Полигон позволяет отработать различные учебно-боевые задачи с использованием авиации, кораблей и подразделений морской пехоты, - говорит заместитель командующего Тихоокеанским флотом по сухопутным и береговым войскам генерал-майор Дмитрий Коваленко. - Особенность этих учений в том, что кроме морской пехоты в них принимали участие авиация ВКС, корабли Тихоокеанского флота, армейская авиация, а также специалисты из многих родов войск - артиллерия, саперы, снайперы и многие другие.

К береговой линии подошел большой десантный корабль «Ослябя»Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

За маневрами наблюдало больше 100 российских и зарубежных журналистов. Они расположились на холме над пляжем и очень быстро убедились в эффективности комплексного подхода. После артподготовки в гальку ткнулась аппарель небольшого десантного катера. На берег выдвинулось пять морпехов и одна БМП. С помощью бомбардировщиков и вертолетов этот маленький передовой отряд быстро подавил ближайшие огневые точки и приготовил плацдарм. Только тогда к береговой линии подошел большой десантный корабль «Ослябя». Из его недр на гальку посыпались БМП, издалека они казались жуками-короедами, расползающимися по пляжу. Стрекот автоматов, грохот пушек БМП - условный противник откатывался все глубже.

С помощью бомбардировщиков и вертолетов передовой отряд быстро подавил ближайшие огневые точкиФото: Владимир ДЕМЧЕНКО

На «журналистский» холм с ревом влетела одна из боевых машин. Вздрогнули все, а некоторые дамы даже взвизгнули. БМП развернулась и замерла, на ее крыше друг появился снайпер и начал стрелять.

- Занимают высоты, - прокомментировал стоящий рядом со мной офицер.

А внизу десантники уже штурмовали условный штаб условного врага. С вертолетов высаживались все новые и новые подразделения, делая побережье бесповоротно нашим. На всю высадку и разгром противника понадобилось не больше 40 минут.

На холм с ревом влетела одна из боевых машин.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Мы постоянно тренируемся на этом полигоне, - сказал заместитель командира бригады морской пехоты подполковник Михаил Гудков. - Одну неделю из месяца обязательно проводим здесь. Но эти учения для меня были словно в первый раз. Потому что редко выпадает возможность отработать управление силами, в состав которых входят представители самых разных родов войск. Такой опыт координации очень важен и полезен.

- Учения «Восток-2018» позиционируются как оборонительные, а у вас тут целая наступательная операция. Почему? – один из иностранных журналистов задал каверзный вопрос. Однако смутить Михаила Гудкова ему не удалось.

- По легенде учений абстрактный враг захватил наш, российский берег, - сказал офицер. – И это не наступательная операция, а освободительная.