Какую рыбу и как мы будем есть через двадцать лет?

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-15T16:19:24+03:00

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Азия накормит морепродуктами

Больше всего рыбы ловят и едят в Африке и Азии, меньше всего - в Северной Америке и на Ближнем Востоке. По прогнозам специалистов именно рынки развивающихся стран в ближайшие годы займут лидирующие позиции по поставке рыбных продуктов в Европу.

Крупнейшей рыболовной державой мира, как по размерам флота, так и объемам рыбного промысла, является Китай. Когда-то рыба в этой стране считалась дорогим деликатесом, но по мере роста благополучия потребление стремительно росло. А сегодня Китай не только крупнейший потребитель, но и экспортер морепродуктов. В страны Европы оттуда поступает порядка 40% рыбной продукции. Проблема в том, что именно в Южно-Китайском море, у берегов Западной Африки и Латинской Америки ведется незаконная рыбная ловля, с которой мировое сообщество активно борется.

Рыбу будут выращивать

К 2050 году население планеты вырастет на 1,5 млрд человек, а значит увеличится и спрос на продовольствие, в том числе и на рыбную продукцию. Запасы «дикой» рыбы к этому времени заметно сократятся из-за перелова и неблагоприятных климатических условий. Восполнять их придется искусственно, то есть развивать аквакультуру – выращивать рыбу в специальных рыбных хозяйствах. Правда, здесь есть риск, что качество такой рыбы будет заметно ниже, чем натуральной, так что многое будет зависеть от подходов к организации этого процесса.

Людей заменят роботы

Управляет и контролирует процесс производства на современных перерабатывающих предприятиях сегодня техника, а не люди. Выгодно это и производителю, и потребителю, потому что на производстве при снижении производственных затрат повышается безопасность, качество продукции и производительность. А еще роботизация позволяет создать условия для оптимального использования всех ресурсов производства. На повышение качества рыбной продукции влияет и то, что автоматы и роботы могут выполнять повторяющиеся операции с высокой точностью.

Онлайн-еда

Прошли времена, когда за рыбой мы ходили на рынок, приносили ее домой, сами разделывали и готовили. В торговых сетях сегодня можно купить филе, стейки, фарш – продукты, которые очень быстро и легко можно приготовить. Следующий шаг – онлан-торговля рыбой и рыбными продуктами. Когда ты в интернете на сайте магазина (а еще лучше – в специальном приложении, в котором есть информация от разных поставщиков) заказываешь себе продукт, и тебе его привозят. А могут даже приготовить, так что останется только накрыть стол и ждать курьера. В онлайн-торговле рыбой больше всего преуспел Китай, но специалисты прогнозируют, что скоро этот тренд дойдет и до остальных стран.

Покупатель «на крючке»

Но в хорошем смысле этого слова. Это означает, что производители рыбы, поставщики и торговые сети все время следят за предпочтениями потребителя. Отслеживают, что покупают люди, в каком виде они хотят получать продукт, по какой стоимости. Потом вся эта информация анализируется, и на рынок выходят новые предложения.

Что же хочет современный потребитель? Он хочет не только покупать вкусную, полезную и недорогую рыбу, но и знать, кто ее выловил или переработал. Производители идут навстречу и стараются донести до конечного покупателя всю информацию вплоть до того, на каком судне и в какой день недели был сделан улов. Пока, правда, такая маркировка с полной информацией используется только за рубежом.

А КАК У НАС?

Россия идет особым путем

Потребительский рынок активно меняется и новые тенденции на нем возникают постоянно. Задача любого бизнеса поймать эти тренды и оказаться в их центре. Однако в нашей стране ситуация развивается по особому сценарию.

- Последние несколько лет российская рыбная отрасль, несмотря на общую стагнацию экономики, росла. Многие производители сегодня чувствуют себя вполне комфортно, хотя мировые тренды очевидны: надо ориентироваться на потребительские предпочтения и подстраиваться под них, - говорит заместитель Министра сельского хозяйства РФ, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. – В России же пока небольшое количество компаний создает торговые знаки и занимается продвижением своей продукции, большинство реагирует на изменения ситуации, меняя объемы улова и не задумываясь о качестве продукции, о том, как развиваться дальше. Это неправильно и так делать больше нельзя. Бизнес, государство должны делать совместные шаги. Ну и конечно, кроме развития экспорта нам надо развивать внутренний рынок, чтобы не зависеть от азиатских рынков.