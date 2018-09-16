Новые сервисы и средства реабилитации для инвалидов показали на выставке ИнваЭкспо

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-16T15:26:24+03:00

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На этой неделе в Москве завершилась VIII Международная специализированная Выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех». Ее цель - демонстрация достижений в производстве отечественных и зарубежных товаров и услуг для реабилитации, создании доступной среды. А также организация взаимодействия и эффективного сотрудничества государственных заказчиков с производителями и поставщиками изделий и услуг для людей с инвалидностью.

В рамках выставки прошли круглые столы и конференции с участием ведущих российских и иностранных специалистов. Спортивная программа включала адаптивную физкультуру, мастер-классы известных спортсменов, интеграционные виды спорта, в которых каждый посетитель и гость выставки могли принять участие. Культурная программа была представлена традиционным фестивалем искусств «ЕвроПарафест» и Детско-родительским днем.

В Москве прошла выставка ИнваЭкспо. Фото: предоставлено ФСС РФ

В выставке также приняли участие представители Фонда социального страхования (ФСС РФ) — ведомства, которое отвечает в нашей стране за обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением в рамках средств, которые выделяются на эти цели из государственного бюджета. Выступая на церемонии открытия выставки, председатель ФСС РФ Андрей Кигим отметил, что Фонд активно развивает различные цифровые сервисы для облегчения получения инвалидами социальных госуслуг и повышения качества их предоставления. Планируется, что через год эти проекты будут реализованы в полном объёме, и мы сможем их продемонстрировать уже в следующем году на очередной выставке, отметил глава ведомства.

В ходе деловой программы мероприятия производители технических средств реабилитации провели презентацию своей продукции представителям региональных отделений Фонда.

Особое внимание участников и гостей выставки привлекли новые модели машин для людей с инвалидностью. На «ИнваЭкспо» впервые показали спецмодификацию Lada Largus и белорусский Юнимобиль. Lada Largus рассчитана на работу в качестве социального такси, куда с удобством может въехать и разместиться человек на инвалидной коляске. Для этого предусмотрена откидная секция заднего бампера и опускающийся пол в задней части салона. Внутри машины коляска фиксируется специальными креплениями.

В Москве прошла выставка ИнваЭкспо. Фото: предоставлено ФСС РФ

Юнимобиль заточен под вождение самим инвалидом-колясочником. Заезд в салон происходит так же сзади авто, через откидывающуюся дверь. Для управления машиной разработаны руль и специальный джойстик, но есть и обычные педали — чтобы при необходимости за руль мог сесть обычный водитель. Разработчики поясняют, что пока это макет автомобиля, тестовые испытания еще не проводились. Однако идея изобретателей вызвала большой интерес у гостей выставки.