"Сложно показать внутренний мир маньяка из романа Стивена Кинга на телеэкране"

СЕГОДНЯ 10:12 2018-09-17T10:54:04+03:00

Британский актер Гарри Тредэвэй , которому доверили роль серийного убийцы в уже успевшем стать культовым сериале "Мистер Мерседес, - о трудных съемках, многочасовом гриме, Брендане Глисоне и Англии, которая, увы, многое потеряла

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"Мистер Мерседес" - американский детективный телесериал, основанный на одноименном романе Стивена Кинга. Главынй герой - Брейди Хартсфилд, который угоняет "Мерседес" и врезается в толпу людей. Престарелый полицейский Ходжес понимает, что это не несчастный случай. Спустя два года Хартсфилд бросает вызов Ходжесу.

В этом году вышел второй сезон. А нам удалось пообщаться с актером, исполнившим роль молодого маньяка.

Постер второго сезона

- "Мистер Мерседес", наверное, первый по-настоящему успешный сериал по Стивену Кингу.

- Успех первого сезона я бы отнес, в первую очередь, к личности Стивена Кинга, успех сериал получил благодаря книжной основе, за его, Кинга, невероятную книгу. Именно "Мистер Мерседес" стал для меня лучшим проектом среди всего того, чем я занимался в прошлом году. Главным самородком, ядром всего стал, конечно, сам роман. И, конечно, видение режиссера, Джека Бендера.

- Как работается с Бендером-режиссером?

- Я не думаю, что кто-либо, кроме него, действительно понимает в какой-то момент, что вот сейчас мы отсняли тот или иной эпизод, завершили его. С первого дня съемок проекта Джек просто фонтанировал идеями! Я бы потерялся без него, честно скажу. Мы как бы вместе вышли в открытое море и вместе реализовали этот странный проект. Знаете, прошедший год был очень насыщенным, мы шли шаг за шагом сквозь роман Стивена Кинга. Мы двигались как по карте.

В этом году третья книга стала главным трамплином, ее экранизировали очень и очень близко к тексту. Но как показать героя на экране? Исследуя внутрненний мир герояев, подсознание Брейди, мы раздумывали, как возможно с ним поиграть. Мы часто вели дискуссии с Джеком, болтали, заседали, проводили мозговые штурмы, осмысливая принципиально разные подходы, как постараться и показать «внутреннюю кухню» человека, лежащего на больничной койке в состоянии комы. Это был мощный вызов. Посмотрим, насколько мы оправдали ожидания.

- Напомините, как для Брейди Хартсфилда закончился первый сезон?

- Он закончился для него попыткой совершить свой последний шедевр, как бы он его выразился. Последний удар миру исподтишка. Он собирался нанести максимальный ущерб, какой только был в его силах, максимальному числу людей на городском празднике. Включая детектива Ходжеса и его близких. Это должно было стать его лебединой песней, унесшей и его жизнь тоже. К несчастью, или к счастью, покушение не удалось, и он получает очень серьёзную травму головы. Весь предыдущий год он провел в больнице, с течением времени он выздоравливает, однако находится в состоянии овоща. В начале второго сезона мы вроде видим это, но позже понимаем, что все не совсем так, как кажется. Брейди чувствует, что выходит из комы, при этом осознавая, что игру нужно продолжать, всё еще будучи в коме, поскольку иначе его повесят.

- Каковы намерения Брейди?

- Брейди хочет заставить Ходжеса убить себя.

- Ты говорил, что прочитал книги о психопатах и о неспособности сопереживать. Считаешь ли ты Брейди воплощением зла?

- Не думаю... Нет, это и не настоящее зло, и не просто природа, и не просто воспитание. Вероятнее всего, это сочетание врожденной предрасположенности и внешних факторов. Брейди очевидно попал в "нужное место в нужное время" со знаком минус. Все понемногу сделало его жестоким и бесчувственным человеком, которого можно теперь назвать настоящим злом, но ведь в жизни у него случались большие беды, он испытывал различные тяготы. Всегда, знаете ли, имеется другая сторона медали. Это не оправдание, но ... Всегда следует принимать ее во внимание, чтобы увидеть всю картину целиком.

- Во втором сезоне Брейди и Ходжес не просто сидят в чате. Они проводят больше времени вместе.

- С Бренданом Глисоном было приятно сниматься. Мне говорили, что он появится в сериале, но в прошлом году мы не виделись, не так часто, как хотелось бы. С ним было классно работать. Всего пара контактов, а какое абсолютное удовольствие.

С Бренданом Глисоном было приятно сниматьсяФото: кадр из фильма

- Говорят, для некоторых сцен тебя гримировали целых четыре часа.

- Мы долго гримировались, когда у меня была сцена с операцией на открытом черепе и "прочими смешариками". Мне крупно повезло с командой гримеров. Мы много прикалывались, и это облегчило работу. Были моменты, когда из горла у меня торчала трубка, прикреплённая маскировочной лентой, на руках висели капельницы, рядом стояли кардиомониторы и мозговые мониторы, висели катетеры, больничные наручники и трахейная «удавка». Всё выглядело дико, потому что ты не можешь говорить и лежишь там, и хочешь пить, и не можешь дотянуться до бутылки с водой, которая в трех сантиметрах. Ты постепенно сходишь с ума. Я пытался дышать через всё это, хорошо осознавая, что некоторые люди вынуждены проводить недели, месяцы или годы в таком положении. В этом смысле это было пугающим. Мне не хотелось бы оказаться в таком положении.

"Я пытался дышать через всё это, хорошо осознавая, что некоторые люди вынуждены проводить недели, месяцы или годы в таком положении"Фото: кадр из фильма

- Есть сцены или эпизоды, которыми ты прям гордишься?

- Все там чудесно! Посмотрите сами. (Смеется)

- Чем можешь их подразнить?

- Не знаю, я не умею дразнить.

- И последний вопрос, почему к сериалу такой интерес?

- Стивен Кинг, повторяю. А вот в Англии его не купили, увы. Жаль, что не купила Англия, много потеряли...

Гарри не впервой находиться среди безумцев. Кадр из сериала "Страшные сказки"

Сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ViP Play. На российском телевидении продолжение сериала "Мистер Мерседес" доступно на телеканале ViP Premiere в пакете ViP

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