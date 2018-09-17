Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре» и запретил ГИБДД свинчивать номера

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-17T14:49:55+03:00

У ГИБДД изымается право снимать с автомобиля регистрационные знаки в случае запрета его эксплуатации из-за нарушений. Фото: Рамиль Галиев

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Владимир Путин в понедельник своим указом учредил медаль "За отвагу на пожаре" для отличившихся при спасении людей из огня и ввел специальное звание «Заслуженного работника пожарной охраны».

Внесением поправок в Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного движения президент отобрал у гаишников их излюбленный прием - снимать номера. Теперь у ГИБДД изымается право снимать с авто регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений.

После скандала, в котором Счетная палата обвиняла Ростуризм в предоставлении недостоверной бюджетной отчетности и финансовых нарушениях, Владимир Путин подписал указ о передаче Ростуризма и надзора за туроператорами из ведения министерства культуры в распоряжение Минэкономразвития. В течение полугода все это «хозяйство» должно быть передано новому управляющему.