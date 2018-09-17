2018-09-17T15:47:05+03:00
Телевизор

Деньги есть, но вы держитесь

Нас ждет телепремьера нашумевшей драмы «Все деньги мира» о миллиардере, который отказался платить выкуп за похищенного внука
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Кристофер Пламмер сыграл очень богатого и очень жадного человека.Кристофер Пламмер сыграл очень богатого и очень жадного человека.Фото: кадр из фильма
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Вполне возможно, что эта картина, вышедшая в российский кинопрокат в феврале, не привлекла бы к себе особого внимания. Снятая великим Ридли Скоттом, она тем не менее получилась затянутой, пресноватой и явно не могла быть поставлена в один ряд с лучшими работами режиссера, подарившего миру «Тельму и Луизу» и «Бегущего по лезвию». Привлечь внимание помог Кевин Спейси: именно он должен был играть в фильме миллиардера Пола Гетти, который отказался платить выкуп за своего похищенного итальянскими бандитами внука (это, кстати, вполне реальная история). Кевин уже успел примерить сложный пластический грим, превративший его в 80-летнего Гетти, и отсняться во всех сценах, как вдруг грянул сексуальный скандал. Уличенного в домогательствах актера с позором погнали из всех проектов, в том числе из «Всех денег мира», откуда его сцены попросту вырезали.

На роль Гетти срочно пригласили 88-летнего ветерана Голливуда Кристофера Пламмера (на фото), который, слегка размявшись, сыграл так, что о Спейси мигом забыли. За свою работу Пламмер получил множество наград и номинаций, в том числе и на «Оскар». Именно его игра превратила «Все деньги мира» в фильм из категории «выше среднего», хотя и не спасла от финансового провала. Как бы то ни было, телезрителям эта картина и история ее создания напомнит о том, что большие деньги и крутые кинозвезды в этом странном мире решают далеко не все.

Первый канал, «Все деньги мира», 23 сентября, 23.10

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