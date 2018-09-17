Зачем так много камер в машине

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-17T15:56:30+03:00

Для чего на дорогах в великом множестве стоят камеры, понятно. Угонщика они не поймают, зато нарушителя накажут - как пить дать. Но зачем камеры ставят в машину, это другой вопрос

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Взгляд назад

Камеры заднего вида стали просто прорывом. Въезд в гараж или на стоянку задним ходом и для опытного водителя может обернуться сложностями. Парковаться на хруст слишком дорого. Ультразвуковой парковочный радар (привычный уже парктроник) был запатентован ровно 40 лет назад. Но не так давно сначала на очень дорогие, а потом и на машины попроще начали устанавливать камеры заднего вида. Вот где удобство! Особенно если такая камера дает цветное изображение, рисует динамические линии, показывая, куда едет машина с учетом поворота колес, и умеет прятаться от грязи и дождя. Эти камеры хороши тем, что дают широкий угол обзора, позволяя водителю своими глазами видеть все, что находится за задним бампером его машины.

Если нет такой камеры, можно приделать, в интернете продается множество вариантов. Они даже распределяются по популярным маркам машин, тогда крепления позволяют устанавливать их вместо подсветки заднего номера. Есть и такой вариант: в автомобильных магазинах продают рамки для номерного знака с камерой заднего вида. А изображение можно выводить как на экран магнитолы, так и на отдельный дополнительный экран. Есть комплекты из камеры и салонного зеркала заднего вида, в которое вмонтирован экран, такой приделать и своими руками несложно, причем к любой машине, хоть к старому «Москвичу». Остается только подать электропитание от лампочки заднего хода, и камера будет включаться только когда машина пятится.

А во лбу…

Передняя камера нужна точно для того же. На машинке размером с «Оку» такая совсем без надобности, но большой автомобиль с длинным высоким «носом» при стесненных обстоятельствах может им и зацепиться ненароком. Обычно их устанавливают в радиаторную решетку, так что вид машины от этого не страдает. Во время поездок по трассе изображение с этой камеры смысла не имеет, а для маневрирования в узких пространствах или выезда с парковки пригодится.

Для полного комплекта - и это называется системой кругового обзора - ставятся еще две камеры по бокам. Для этого используются корпуса боковых зеркал заднего вида, прямо в них вставляют глазки камер, направленных вниз. В итоге в поле зрения водителя оказывается весь периметр автомобиля без единой слепой зоны, человек как бы смотрит на него сверху, полностью контролируя габариты.

Кто там шагает справа?

Есть еще такой глазастый помощник для водителя - камера бокового обзора. Она нужна, чтобы пространство справа от машины было для водителя не слепой зоной, а полностью открытым. Для этого опять же в корпус зеркала заднего вида справа имплантируют камеру, только направлена она не вниз, а назад. Потому и почти не пачкается, кстати. А изображение с нее выводится на экран магнитолы, но не все время, а лишь когда водитель щелкнет правым поворотником.

Такие приспособления есть у «Хонды», но массово они не прижились. Чаще для контроля слепых зон используют датчики, но есть более перспективное применение для камер.

Как бы не знак

Система распознавания дорожных знаков также использует камеру. Изображение с нее сканируется и сравнивается с базой данных изображений дорожных знаков. В первую очередь это знаки ограничения максимальной скорости и «Обгон запрещен». И как только система находит похожую картинку, она оповещает водителя. Изображение знака как предупреждение выводится на приборную панель или даже в виде голограммы на лобовое стекло, это немцы такие выдумщики.

Проблема в том, что знак может быть грязным или ветровое стекло - в каплях дождя. А ведь камера «стреляет» сквозь стекло, она устанавливается примерно на уровне крепления салонного зеркала заднего вида. Чтобы предупредить водителя своевременно, объектив должен быть дальнозорким, метров за сто видеть. Иначе слишком поздно придет водителю подсказка, а если он несется как угорелый? По этим причинам верить такой камере на все 100% нельзя, требования своими глазами замечать знаки вдоль обочин никто не отменял.