2018-09-17T16:20:18+03:00
Авто

Россиян снова потянуло на дорогие тачки

Продажи новых моделей премиум-сегмента выросли почти на 15%
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Рекордсменом по набору коммерческих высот стал корейский GenesisРекордсменом по набору коммерческих высот стал корейский GenesisФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В минувшем августе продажи легковушек без пробега в автосалонах на 11% превысили августовские показатели 2017-го, но быстрее всего разлетались престижные иномарки, здесь рост составил 14,8%. Правда, это лишь десятая часть всех выехавших за ворота дилерских центров машин - 13 тысяч автомобилей. И все же.

Рекордсменом по набору коммерческих высот стал корейский Genesis. Вы вообще о таком слышали? А продажи его машин выросли в 3,8 раза, правда, в абсолютном выражении это 207 штук, глаза жителям страны они явно не намозолят. Американский Jeep прибавил 75%. Британский MINI - плюс 41,4%, вырос сбыт у BMW, Lexus, Audi, Mercedes-Benz и прочих.

Среди машин попроще и обстановка более будничная. Кто-то растет, кто-то падает, но в целом пока все хорошо, народ в автосалоны продолжает прибывать и возвращается оттуда уже с покупками. Лидеры* остаются прежними, только цены растут.

Лидеры продаж

Лидеры продаж

КСТАТИ

Роскоши поубавили

Министерство промышленности и торговли РФ уточнило список автомобилей ценой более 3 млн. рублей для начисления увеличенного транспортного налога за 2018 год. И этот список существенно короче опубликованного в феврале нынешнего года: тогда было 1126 моделей, теперь - 1040. В перечне стало меньше моделей марок Mercedes-Benz, Audi, Bentley, Jaguar и им подобных.

Дорогая машина или дешевая - размер транспортного налога для оплаты удобнее всего найти в мобильном приложение «Госуслуги». Владельцам автороскоши не потребуется идти в налоговую и просить сделать перерасчет, суммы к оплате выставляют сами налоговики. Правда, за последними нужен глаз да глаз.

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