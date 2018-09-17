2018-09-17T19:04:49+03:00
Общество

Добро под проливным дождем: Москвичи вышли на «Скандинавский променад», чтобы помочь больному мальчику

Благотворительная акция прошла в парке Кузьминки
Ольга БОРСКАЯ
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"Шагай ради жизни" - вот девиз благотворительного «Скандинавского променада» Фото: пресс-служба фонда «Линия жизни»"Шагай ради жизни" - вот девиз благотворительного «Скандинавского променада» Фото: пресс-служба фонда «Линия жизни»
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Проливной дождь, накрывший Москву в воскресенье, 16 сентября, не напугал участников благотворительного «Скандинавского променада». Ведь его девизом были слова "Шагай ради жизни!". А провел променад фонд «Линия жизни», помогающий тяжелобольным детям.

Все стартовые взносы от участников променада будут направлены на лечение Максима Позднякова из города Волжский Волгоградской области. 7-месячному мальчику нужна операция по устранению деформации черепа и любители скандинавской ходьбы объединились, чтобы помочь малышу.

Перед стартом для участников провели мастер-класс по скандинавской ходьбе Фото: пресс-служба фонда «Линия жизни»

Перед стартом для участников провели мастер-класс по скандинавской ходьбе Фото: пресс-служба фонда «Линия жизни»

Неравнодушные москвичи, которых тронула история Максима, собрались в парке «Кузьминки». Пятикилометровую дистанцию преодолели под дождем: причем самый сильный ливень зарядил на финише. Но шагать по лужам оказалось не страшно: и дети, и взрослые превратили променад в веселую игру. А на финише фонд «Пища жизни» поил всех фирменным травяным чаем и угощал горячим обедом.

Причем наравне со всеми, участниками «Скандинавского променада» стали незрячие и слабовидящие люди. Для людей с нарушением зрения был предусмотрен специальный инструктаж с тифлокомментированием. Они стартовали уже после финиша основной группы, когда ливень немного стих.

Одной из участниц променада стала известная российская актриса Карина Мишулина:

- Всегда радуюсь любым благотворительным мероприятиям, особенно, если еще можно проявить себя в спорте. Спасибо, что в нас еще живет дух добра и помощи другим, - поделилась она.

Актриса Карина Мишулина поддержала акцию Фото: пресс-служба фонда «Линия жизни»

Актриса Карина Мишулина поддержала акцию Фото: пресс-служба фонда «Линия жизни»

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