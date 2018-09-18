Героя-летчика Виктора Талалихина отказались поженить с 9-классницей Шурочкой

СЕГОДНЯ 01:09 2018-09-17T21:33:20+03:00

После своего знаменитого ночного тарана Виктор Талалихин выжил и, раненный, добрался до своих. Летчик погиб в другом бою - в октябре 1941 года. Фото: TASS, РИА Новости

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18 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Виктора Талалихина - Героя Советского Союза, который одним из первых в истории Великой Отечественной совершил ночной таран вражеского самолета. Виктор прожил короткую (всего 23 года), но яркую жизнь. «Комсомолка» выяснила неизвестные подробности его судьбы.

Школьный роман

В советские годы имя Виктора Талалихина знал каждый школьник. Напомним: в ночь на 7 августа 1941 года наш пилот на И-16 в воздушном бою над Москвой произвел таран, сбив бомбардировщик He-111. Самолет Талалихина упал в лес у деревни Степыгино, а сам раненый летчик спустился вниз на парашюте.

А вот о личной жизни аса писать было не принято. Лишь немногие знали, что у Виктора была невеста - Шурочка. Но о ней ничего не было известно, даже фамилии.

Четыре года назад, когда в Подмосковье нашли обломки самолета Талалихина, «Комсомолка» напомнила о подвиге летчика и написала, что родные Талалихина ищут его невесту. И Шурочка нашлась! Об этом «КП» рассказала экс-директор Музея Талалихина при Московском образовательном комплексе (бывшая школа фабрично-заводского ученичества, которую окончил летчик) Галина Попова.

- Многие годы я исследую жизнь Виктора Талалихина и пополняю музей его памяти, - говорит Галина Петровна. - Для вас я впервые открою тайну, кем была его невеста. Вышло все неожиданно. В ноябре 2015 года со мной связалась племянница Талалихина, с которой наш музей давно дружит, и сообщила: ей позвонила та самая Шурочка! Оказалось, женщина узнала, что ее ищут родные героя, и сама вышла на его близких. Шурочка - Александра Константиновна Нарбут - себя не афишировала: она не видела в том, что была невестой знаменитого летчика, никакого геройства. И все же на излете жизни ей захотелось рассказать об их общем с Виктором прошлом. Свое единственное интервью она дала нашему музею. Тогда, в 2015 году, ей был 91 год. Она жила в Москве, в Теплом Стане, в маленькой однокомнатной квартире. От нее мы узнали, что ее девичья фамилия была Ильина.

«Считали друг друга мужем и женой»

Когда у школьницы Шуры Ильиной и будущего героя начался роман, шел 1940 год. Воинская часть, в которой служил Талалихин, располагалась в Клину. Они с другом организовали в клинской школе № 4, где училась Шурочка, парашютный кружок. И бойкая Шура первая вызвалась прыгнуть с вышки. Но приземлилась неудачно - сильно ушиблась. Сначала Виктор как руководитель парашютного кружка просто проявлял заботу и внимание.

«На том мои «летные работы» закончились, зато начались романтические отношения с Виктором, - признавалась Александра Константиновна. - Ухаживал Виктор трепетно, дарил цветы - любил почему-то георгины и розы. Мы ходили с ним купаться на речку, Виктор хорошо плавал, а я плохо. Он любил футбол, вместе мы ходили в кино, на танцы, много гуляли.

Виктор предложил мне руку и сердце и не хотел тянуть со свадьбой. Я тогда училась в 9-м классе. Мы пошли подавать заявление о браке в загс города Клин. Там посмотрели документы и сказали, что я по возрасту не прохожу, мне еще не было 18. Но сообщили: «Если есть основания, то приводите родителей, и мы вас распишем». Можно было слукавить и сказать, что я беременна, - но я врать не захотела. Да и родители мои говорили жениху: мол, дочке нужно учиться, она еще 10 классов не окончила. Мы с Виктором продолжали встречаться. Когда мы с ним приезжали к его родителям в Москву, они уступали нам свою комнату. Они воспринимали нас как мужа и жену.

Потом началась война. Виктор считал меня супругой и добился, чтобы в его полку командование воинской части выдало справку о том, что я его жена. По этой справке мне разрешали приезжать к Виктору, провожали на территорию части, давали нам комнату для свиданий».

Когда за ночной таран Талалихина наградил в Кремле Калинин, про Виктора написали газеты. Друзья шутили: «Шурочка влюбилась в простого летчика, а стала невестой Героя Советского Союза!»

Последний раз Шура приезжала к Виктору в поселок Кузнечики, в его авиаполк (сейчас это окраина Подольска), в сентябре 1941 года. Договорились, что в декабре пойдут в загс и наконец-то распишутся, но...

Шурочка (Александра Константиновна) много лет держала в тайне, что была невестой легендарного летчика. И хранила память об их маленьком сыне. Фото: Из архива Галины ПОПОВОЙ

Сын прожил всего три дня

- Александра Константиновна рассказала о своей тайне, - продолжает Галина Попова. - В сентябре 41-го у Шурочки и Виктора было последнее свидание, а в октябре пришла похоронка на ее отца, погибшего на фронте. Затем девушка вместе с авиационным заводом имени Чкалова, где она работала, эвакуировалась в Ташкент.

«В пути наш состав разбомбили фашисты, погибло много людей. Но меня начальник нашего цеха вытащил, - поведала Галине Поповой невеста летчика. - В городе нас распределили по семьям. Я писала письма Виктору. Ответ ждала на Главпочтамте...»

Еще в Москве, когда на побывку приезжал друг Талалихина, его ведомый Петя Фунтов, Шурочка передала ему два письма для жениха. Петр узнал о смерти Виктора в октябре (Талалихин погиб 27 октября 1941 года), но, помня, как сильно его любит невеста, никак не решался открыть ей правду. Лишь через несколько недель отправил скорбную весть.

- В это время Шурочка уже знала, что беременна от Виктора. И все мечтала, как сообщит ему эту радостную новость. А потом она получила письмо, в котором друг написал о его смерти, - говорит Галина Попова. - Ребенка она решила оставить. Но, возможно, сказались стрессы, тяжелая работа - Шурочка продолжала трудиться на заводе, работавшем на нужды фронта... На шестом месяце беременности у нее начались ранние роды. Появился на свет мальчик. Малыш прожил всего три дня и умер. Сейчас бы, конечно, такого ребенка выходили, но тогда медицина оказалась бессильной.

Новый брак

«Не было и дня, чтобы я не вспомнила Витю», - рассказывала про те годы невеста летчика-героя.

- После эвакуации Шура вернулась из Ташкента в Клин, где познакомилась с хорошим человеком - Игорем Нарбутом, он работал инженером по вооружению самолетов, - продолжает Галина Попова. - Они поженились в 1943 году. После войны Шура приходила к маме Виктора Талалихина. Они долго разговаривали и плакали... Потом мужа Александры перевели в Москву, дали однокомнатную квартиру в Теплом Стане. Детей у них не было. Но с мужем Александра жила очень дружно, 42 года вплоть до его смерти в 1985 году.

- Ее муж знал Виктора Талалихина?

- Лично не знал. Но он был в курсе, что Шурочка была невестой героя. Конечно, никакой ревности не было. Они даже вместе на могилу к Виктору на Новодевичье кладбище приходили.

Александра Константиновна после войны долгое время работала старшим лаборантом в Палеонтологическом институте Академии наук СССР. Академик Келдыш, который в те годы был президентом Академии наук, вручил ей грамоту за заслуги, которой она очень гордилась.

- На работе тоже не знали, что она была невестой летчика-героя?

- Нет. Она никому не говорила... Последние годы она одиноко жила все в той же квартирке. Александра Константиновна ушла из жизни в ноябре 2016-го, ей было 93 года.

ДОСЛОВНО

«С ним невозможно было поссориться»

- Незадолго до ухода из жизни Александра Константиновна дала видеоинтервью для нашего документального фильма о Викторе Талалихине, - рассказывает Галина Попова. - Вот отрывок из него.

«Виктор умел дружить. С ним невозможно было поссориться. Он все умел перевести в шутку. Прекрасно играл на гитаре, пел. Любил театр и самодеятельность. Когда он еще работал на Московском мясокомбинате в 1936 году, там был театральный клуб. Режиссер ставил «Платона Кречетова», и Виктор вызвался на роль старого врача Бублика. Режиссер сказал: ты не сможешь сыграть возрастную роль. Но у Виктора характер был такой! Он выучил назубок роль и в следующий раз попросил режиссера его посмотреть. И так вдохновенно сыграл, что режиссер был в восторге.

Друзья Виктора рассказывали о его первом учителе летного дела - Марии Колотилиной (именно она взяла Витю на поруки, когда его собирались признать негодным к летной службе из-за маленького роста - 1 м 56 см, из-за чего он еле-еле доставал до педалей в самолете. - Ред.). Талалихин пригласил ее посмотреть свой спектакль. А после показа спросил: «Вы ничего не заметили? Я же изображал врача, к которому вы меня отвели». В юности у него была куриная слепота от недостатка витаминов, он временно ослеп. Колотилина носила ему тертую морковку и отвела к врачу, который помог побороть недуг».

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