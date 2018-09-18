10-летие Tatler: 55-летняя Дапкунайте поразила декольте до талии, а Собчак вернула бывшую жену Шнура в свет

СЕГОДНЯ 02:00 2018-09-18T02:14:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот понедельник, 17-го сентября, в Малом Театре светские активисты пышно праздновали 10-летие журнала Tatler. Это издание - как идеальная тётенька-сплетница: все про всех знает, в трудную минуту поддержит, расскажет, где что и почем, и еще и в моде разбирается. За это его и любят.

Малый Театр оказался несколько крупноват для нашей светской братии. Зато помпезные интерьеры приятно оттеняли наряды модниц. Идеально вписалась Яна Рудковская в своем трогательном платье с гигантской накидкой от Ashistudio. Неплохо смотрелась и главная гробовщица всея Руси Виктория Шелягова в блестящей шапочке с висюльками - совсем как у Светланы Лободы в одном из ее последних клипов. Мероприятие было максимально организовано - немного шампанского, затем 50-минутный просмотр фильма о главных героях журнала, и снова шампанское на дорожку.

Виктория ШеляговаФото: Михаил ФРОЛОВ

Фильм авторства Михаила Богомолова, как нам показалось, не до конца раскрыл этот дивный чудный мир глянца. Актёр и режиссёр Гоголь-центра вытащил, на его взгляд, самых фактурных героев. В итоге большую часть фильма мы наблюдали за «Яной Рудковской» и стебом над ее завтраками, "Пётром Аксёновым" и попастыми кузнецами, а так же четой «могильщиков» Шеляговых. Все остальные или в фильм не влезли или же не было ярких событий, которые можно было бы по-быстрому обыграть в фильме к юбилею.

Ингеборга ДапкунайтеФото: Михаил ФРОЛОВ

Помимо киноленты настоящее наслаждение вызывали наряды, в которых пришли гостьи вечера. Конечно, самым эффектным было появление Ингеборги Дапкунайте. 55-актриса появилась в Малом в чудном платье, чьё декольте гостеприимно распахивалось на ее аккуратной груди и заканчивалось в районе талии. Ингеборгу хотелось покормить и прикрыть - не май месяц (главное не пускать на столах в библиотеке фотографироваться).

Виктория ШеляговаФото: Михаил ФРОЛОВ

А вот рэпер Баста сейчас в идеальной форме. Мы ещё на недавней «Новой Волне» узрели, что Василий Вакуленко вроде поменял размер. А сейчас точно убедились - перед нами человек, который сказал лишнему весу «баста». Как нам удалось узнать, Василий сбросил 13 кило, и на этом не собирается останавливаться.

Ляйсан Утяшевой с Павлом ВолейФото: Михаил ФРОЛОВ

Великолепно выглядела Татьяна Навка в чёрном платье с открытыми плечами, демонстрирующими свежий черноморский загар.

Татьяна НавкаФото: Михаил ФРОЛОВ

Практически незамеченной осталась правнучка той самой балерины Матильды Ксешинской, прошлогодняя дебютантка бала Tatler Элеонора Севенард - девушка скромничала и проводила время в основном со своим спутником, танцовщиком Денисом Родькиным. Чего не скажешь об Алесе Кафельниковой - юная, но уже скандальная нимфетка была в центре внимания, бурно позируя для видеоблога.

Андрей МалаховФото: Михаил ФРОЛОВ

Многие уж было решили, что развод со Шнуром поставит крест на светской активности его бывшей жены Матильды. И правда - практически все ее подружки, появившиеся во время брака и гревшиеся в лучах славы звездного муженька, отписались от Моти в Инстаграме даже до того, как слово «развод» прозвучало официально. Ксения Собчак решила исправить светскую несправедливость и буквально за руку снова вывела девушку в тусовку. Матильда немного стеснялась, но вела себя все же более уверенно, чем неделей ранее новая барышня Шнурова в его объятиях на премии GQ. Теперь мы верим: женская дружба все-таки есть. И будем надеяться, что бывшие супруги в ближайшее время не пересекутся на мероприятии - кому-то в этом случае точно будет неловко.