Юристы с большой дороги: Приходите к нам бесплатно - уйдете без денег

СЕГОДНЯ 01:51 2018-09-18T01:52:29+03:00

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Люди ведутся на слово «бесплатно». Этим и пользуются проходимцы от юриспруденции. Часто в интернете всплывают объявления о бесплатной консультации. И зазывалы возле метро предлагают даром поведать правоведу о своих проблемах - от дележки имущества с бывшим до разводов с работодателем. На практике эти консультации оказываются не только дорогими, но и бессмысленными. А иногда даже вредными.

«ВСЕМ ПОМОЖЕМ, ВСЕХ ЗАЩИТИМ»

...Вид лихой и слегка придурковатый дает много преимуществ. Ты можешь говорить и делать все, что хочешь. Собираясь на прием к бесплатному юристу, мы с редактором сочинили историю - такую, помочь в которой не возьмется ни один специалист. А чтобы не было подозрений, придумали мне образ наивной городской сумасшедшей. Такую и на деньги будет легче развести, и легенда фантастической не покажется.

На первом попавшемся в сети сайте с предложением бесплатной юридической консультации оставила телефон. Пяти минут не прошло, как перезвонили. И назначили встречу.

Офис рядом с метро. Рыбки в аквариуме, буклеты, диваны и кресла под кожу, картинки с цветочками на стенах. Встретил секретарь - пожилой, не гламурный мужчина. Попросил немного подождать.

Скоро ко мне присоединилась пенсионерка Антонида Степановна. Она здесь уже клиент. Разговорились. Оказалось, она вложила деньги в МФО (микрофинансовая организация), а та, как с ними и бывает, исчезла вместе со сбережениями. Муж Антониды на нервной почве попал в больницу, а сама она пошла к юристу. Здесь заверили, что деньги вернут. Только за эту услугу надо заплатить. А куда деваться? Вдохновленная поддержкой и надеждой пенсионерка заняла денег и вот теперь пришла на повторную консультацию.

Сказать бы ей, чтобы бежала отсюда, но тогда бы моя операция провалилась.

Через 10 минут в офис влетел полный юноша в костюме.

- Денис Романович, - представился он и предложил пройти в его кабинет.

Я достала блокнот, чтобы записывать и ничего не забыть.

Юноша сказал, что его задача - выслушать меня и бесплатно проанализировать ситуацию.

Тут я и выдала нашу заготовку. Якобы меня обокрали, пока была в отпуске. Все пропажи я оценила в 300 тыс. руб. Полиция искать воров и не думала. И вот теперь я, окончательно подорвав свое психическое здоровье (делать акцент на его слабости мы решили с редактором), хочу получить с нее, с полиции, деньги. Раз воров не ищут - пусть сами компенсируют!

- Есть ли у вас домашние животные? - удивил меня Денис Романович, видимо, использующий какие-то психологические приемы завоевания расположения собеседника.

Я сказала, что нет. Денис Романович, выдержав паузу, заявил, что вместе мы победим, то есть получим со злодеев в погонах все, что мне причитается.

- Они просто не хотели брать на себя очередной висяк, вот и не стали ничего делать, - объяснил он.

- А может, это висяк и есть? - ответила я, выпав из образа.

- Ну что вы! Просто люди не хотят работать. Они должны были с соседями поговорить, получить записи с камер. Тут как минимум три нарушения процессуального процесса, - настаивал юрист на своем.

- Но в доме нет камер, - вздохнула я.

- Если бы захотели, то нашли, - Денис Романович был непреклонен.

- Да что же вы все записываете! - возмутился он вдруг. - Вы же не на диктанте.

- Так велел мой врач, - отрезала я.

Было решено пойти следующим путем. Подать заявление сначала в прокуратуру, а потом в суд и МВД.

- В МВД есть отдел взысканий, оттуда берут деньги, чтобы заплатить пострадавшим от действий сотрудников полиции, - продолжал врать юрист.

- Получится мне самой все документы собрать? - поинтересовалась я.

- Да вы что, сумасшедшая?! - сказал он и тут же осекся. - Здесь нужен юрист. Нельзя в одиночку бороться против этой системы.

- Вы же не бесплатно поможете? - проявила я смекалку.

- Ну конечно! Дело-то трудное. Но не переживайте, потом все потраченные деньги вам компенсирует ответчик, - улыбнулся Денис Романович.

Я могла выбрать из двух пакетов услуг. Первый - «под ключ». Здесь юристы брали на себя все - от составления заявлений в разные инстанции до похода по судам. Это стоило 100 тыс. руб. Другой вариант - за 50 тыс. - предполагал половину работы. Все бумажки пишут юристы, а по судам бегаю я.

Я намекнула, что таких денег нет. «Если только взять кредит, но мне его вряд ли дадут, - говорю. - Нет работы, к тому же я еще прошлый долг не вернула».

- А вот тут не беспокойтесь. У нас есть агент. Он поможет получить деньги в банке. Их потом тоже взыщете с ответчика, и ничего самой отдавать не придется. - Денис Романович продолжал играть роль волшебника.

Оставалось совсем немного: подписать бумажки. И вот тут мы с юристом понимания не нашли. Он настаивал на немедленном заключении договора, я же просила дать мне его с собой, чтобы спокойно изучить дома.

Юрист напрягся. Пообещал прислать договор по электронной почте. Но не прислал.

Как найти нормального специалиста

ЗАПЛАТИЛ? СВОБОДЕН!

Задача такой конторы - подписать договор и получить предоплату. Взамен клиент получает пшик.

В моем случае дело с «возмещением» по краже было заведомо бредовым.

- Нормальный юрист сразу сказал бы, что жалоба в прокуратуру на бездействие следователя здесь с вероятностью 99% бессмысленна. Да и никакого фонда взысканий в МВД нет, - комментирует адвокат Дарья Бизюкова.

Договор с такой компанией составлен хитро.

- Там написано, что клиент отдает деньги за работу, а не за результат. С тем же успехом можно заключить договор на прокладку железной дороги к Луне, - продолжает Бизюкова.

Юристы-аферисты могут совершать какие-то телодвижения по вашему делу. Даже подать иск о взыскании к МВД им никто не запрещает. Только никто такие заявления принимать и рассматривать не станет.

Бывают и совсем циничные аферы.

Судебный юрист Сергей Крюков вспоминает, как одну новостройку не сдали вовремя. Покупатель нанял юристов, чтобы те подали иск о взыскании неустойки. После нескольких заседаний правоведы перестали выходить на связь. А потом выяснилось, что нанятый покупателем представитель отказался от иска. Это означает, что дело проиграно: по закону нельзя второй раз обращаться к ответчику с одним и тем же иском.

БЕЗНАДЕЖНОЕ ДЕЛО

Как вернуть деньги, если поняли, что юристы вас обманывают? Никак.

- Эти фирмы могут быть однодневками. Или принимают деньги на карту директора. Ну и с кого потом требовать возврат этих денег? Кто этот директор? И он ли директор? Возврат денег будет очень проблематичным, - рассуждает Сергей Крюков.