Шайба. Молодежь. Девушка

СЕГОДНЯ 01:58 2018-09-18T01:59:15+03:00

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Перед стартом очередного сезона спортивной мелодрамы «Молодежка» скептики всегда дружно вздыхали: «Ну вот, опять - игры, тренировки, любовь-морковь... Когда что-нибудь новое придумают?!» Для авторов сериала и впрямь непросто оживлять историю, в которой, как казалось, еще вчера были расставлены все точки над «i». В предыдущем сезоне выход был найден с помощью перевода героев фильма, игроков провинциальной молодежной команды «Медведи», во взрослый разряд - вчерашние пацаны стали участниками Высшей хоккейной лиги. Сейчас, в шестом сезоне, который уже стартовал в эфире СТС и будет финальным, изюминкой стала... женщина. Нет, с красивыми девушками в «Молодежке» всегда все было в порядке, но они были именно там, где и положено быть вторым половинкам хоккеистов, - на трибунах, в группе поддержки, дома у телевизоров. А вот Виктория Каштанова, которую играет Екатерина Климова, заняла неожиданный для дамы пост спортивного директора «Медведей». Прежде эту позицию в сериале занимали только мужчины: Вадим Казанцев (Владимир Зайцев), Анатолий Жилин (Анатолий Кот), Николай «Колюня» Гроссман (Юрий Ваксман). Такой поворот просто не может не дать сериалу новый вектор развития, особенно с учетом непростого характера героини Климовой.

- Виктория - интересный персонаж, я бы не назвала ее стервой, в ней много близких мне человеческих качеств, - сказала Климова в интервью журналу «Телепрограмма» (полный текст интервью читайте в свежем номере). - Что касается хоккея, то я его всегда любила. Конечно, теперь я стала более компетентна во всяких нюансах. Мне кажется, это самый тяжелый вид спорта, он подходит для очень выносливых и одержимых этой игрой мужчин.

Кстати, о мужчинах - ждут серьезные перемены и главного героя фильма тренера Сергея Макеева. Зрители уже привыкли к тому, что Макеев - человек без недостатков, преданный работе, детям и жене Юле. По словам играющего Макеева Дениса Никифорова, ему уже давно хотелось в этой безупречной схеме что-то поменять: «Я бы сделал семь сезонов о семи грехах Макеева... А то у всех вокруг соблазны, а у Макеева хоккей да хоккей». Нетрудно догадаться, что в роли соблазна выступит та самая Виктория Каштанова, которую ничуть не смущают семейные обязательства бравого тренера.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

Фирменным приемом авторов «Молодежки» стало приглашение в сериал реальных звезд спорта. Регулярно играл самого себя легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, не упустил возможности появиться на экране его коллега Алексей Морозов. В 4-м сезоне засветился и один из самых популярных комментаторов страны, Виктор Гусев, который в свежих сериях вновь займется своими прямыми обязанностями - будет комментировать важнейшую игру «Медведей» с грозным питерским СКА. Ну а форвард СКА и однофамилиц Виктора Никита Гусев продолжит традицию и сыграет самого себя. Также в кадре появится его партнер по клубу и сборной России Илья Ковальчук.

«Молодежка». Понедельник - четверг, 20.00, СТС.