Гимнастка Дарья Кондакова: «Девочки, не доверяйте и не обеспечивайте мужчин которые этого не ценят!»

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-18T12:38:25+03:00

2012 год. Дарья Кондакова во время выступления с лентой на Гран-при по художественной гимнастике в УСЗ "Дружба". Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике подала в суд на своего бывшего бойфренда, который оказался мошенником

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Дарья Кондакова написала в Инстаграм, что они вместе с адвокатом «подали заявление о привлечении к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ на директора фирмы одежды SPSM. (Позиционирует себя как люксовый бренд спортивной одежды и акксесуаров, - Ред.) Так же мы готовим иски от имени гимнасток сборной России, которые просили убрать фото с рекламы этой фирмы и получили отказ от директора».

А далее Дарья рассказала, как ее обманул любимый человек:

«Я хочу рассказать свою историю. Наши отношения длились с 2014-2017 года. Фирму придумывали вместе примерно в сентябре 2015. На момент открытия фирмы Иван Алексеевич официально не работал уже определенное время. У него была сомнительная фирма, которая предлагала участвовать в тендерах за откаты, нелегально заходила в гос.школы и поставляла инвентарь.

Я постоянно работала на своем поприще, и часто была на сборах и мастер классах. Откладывала деньги на квартиру.

В конце 2015 он упросил вложить эти деньги в свою фирму, обещал мне увеличить мои сбережения и купить квартиру общую. Я сомневалась, но так как дело шло к свадьбе, я всё же дала согласие. После первых поступлений я просила гимнасток сборной сделать фото в этой одежде, и начала раскручивать бренд на начальной стадии. Никто из топовых гимнасток не стал бы его рекламировать если бы не моя связь с ними и место работы в сборной.

Отношения не сложились, в 2017 году я ушла от него. Он обещал вернуть деньги, кормил «завтраками», потом начал отходить от темы, говорил, что это совместный бюджет и он ничего мне не должен, многие до сегодняшнего момента ассоциировали эту фирму со мной, когда в соцсети просочилась информация, что это не моё, люди стали писать и спрашивать, также мне передали, что меня и не только меня начали оскорблять в интернете и писать не относящуюся ко мне ерунду его друзья, и врать о том, что я никак к этой фирме не относилась, с их стороны это было верх наглости и низости, как можно заметить, что никто из спортсменов не стал их защищать».

Далее Дарья говорит о том, что хочет отсудить у альфонса свое имущество, а также предостерегает других девушек.

«Так я вышла на адвокатов, которые сказали, что можно попробовать отстоять свои права и вернуть то, что принадлежит мне. Свидетелей у меня очень много!

Девочки, хочу обратиться ко всем Вам, не совершайте моих ошибок, не доверяйте и не обеспечивайте мужчин которые этого не ценят!», - написала 27-летняя экс-гимнастка.