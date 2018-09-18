Смотрите! Сатурн и Марс выстраиваются рядом с Луной

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-18T13:57:41+03:00

Московский Планетарий обещает красочное зрелище - небольшой, но все же парад сразу трех небесных тел

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Астрономы Московского Планетария «анонсировали» очередное полнолуние, которое состоится 25 сентября 2018 года. «Урожайное» - так его называют. Потому что ночное светило будет выкатываться на небо сразу после захода Солнца и разгонять тьму — создавать дополнительное и весьма яркое освещение тем, кто собирает урожай.

Но прежде растущая Луна сблизится с Сатурном и Марсом, став хорошим ориентиром для поиска и наблюдения этих планет.

Где что искать на небе.

Расписание фаз Луны на сентябрь 2018 года.

Итак, в Московском Планетарии советуют: 18 – 20 сентября 2018 года после захода Солнца (после 18:30 мск) поискать над юго-западным горизонтом две яркие планеты - Сатурн и Марс. Они будут ждать наблюдателей чуть ниже растущей Луны. Если конечно погода позволит. Астрономы-то желают ясного и безоблачного неба. А уж что получится...