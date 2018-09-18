2018-09-18T14:47:43+03:00
Звезды

Влад Топалов получил травму глаза, защищая беременную Регину Тодоренко

Телеведущая призналась, что ей нравится «быть возлюбленной одноглазого пирата»
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Регина Тодоренко и Влад Топалов.Регина Тодоренко и Влад Топалов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Поклонники были очень удивлены, когда увидели stories Регины Тодоренко, на котором она поздравляет сестру Влада Топалова с днем рождения, и на котором сам Влад предстал с заклеенным повязкой глазом. «Что случилось?», «Он попал в драку?», «Бандитская пуля?», - начали выдвигать разные прогнозы фанаты звездной пары, причем вопросов оказалось так много, что экс-ведущая «Орел и решка» решила написать отдельный пост, где объяснила, что же произошло. Оказалось, что у певца ожог глаза.

«А ведь на месте Влада могла бы оказаться я. Мы праздновали ДР Алины, так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни, которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня, мой герой. Спасибо», — рассказала Тодоренко (орфография и пунктуация автора сохранены).

Также телеведущая призналась, что ей нравится «быть возлюбленной одноглазого пирата». По словам Регины, так она кажется Владу гораздо красивее.

Поклонники были восхищены поступком Топалова и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Путин 19 сентября проведет заседание военно-промышленной комиссии
Медведев: Налоговый маневр в нефтяной отрасли не должен навредить потребителям
Катастрофа самолета Ил-20 в Сирии: Израиль заявил, что предупреждал РФ об ударах по САР
Игроков «Спартака» Глушакова и Ещенко отстранили от занятий за одобрение критики тренера
ЕК расследует наличие возможного сговора между BMW, Volkswagen и Daimler
Глушакова и Ещенко отстранили от тренировок с московским "Спартаком"
Звонки - уже не в тренде: названа самая популярная у россиян функция мобильника
Турция усилит военное присутствие в Идлибе в рамках соглашения с РФ
Израиль возложил вину за сбитый российский Ил-20 на Сирию, Иран и «Хезболлу»
Патрушев рассказал о попытках террористов создать "спящие" ячейки в РФ
Эксперты назвали средний пробег, который скручивают у авто при продаже
Ивангай вместо Пушкина. Россияне предпочитают соцсети литературе
Психологи рассказали о пользе безделья для ребенка
«Один из ключевых партнеров РФ в Европе»: Путин отметил активное развитие российско-венгерских отношений
Песков: Кремль не уполномочен давать оценку выборам в Приморье
Суд арестовал дом и земельный участок экс-гендиректора НПО имени Лавочкина
Роскомнадзор проверит, как Twitter и Facebook локализовали хранение данных российских пользователей
Многодетные родители будут выбирать отпуск в удобное им время
Магазины в центре Москвы присоединятся к системе tax free
Индия отложила введение пошлин на американские товары
После крушения российского Ил-20 у берегов Сирии в МИД РФ вызвали посла Израиля
Константинопольский патриархат заявил о непризнании анафемы Мазепы
Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цен на газ
Госдума смягчила наказание депутатам за прогулы
Каждый пятый россиянин гоняется за скидками и распродажами