2018-09-18T15:19:11+03:00
Звезды

«Немножко в зюзю»: Анфиса Чехова объяснила, почему ее танцы были похожи на слишком пьяные

Ведущая рассказала, за что в последнее время полюбила свадьбы
Ольга АНТОНОВА
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Анфиса Чехова избавилась от лишних килограммов и занялась хореографией.Анфиса Чехова избавилась от лишних килограммов и занялась хореографией.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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После того, как Анфиса Чехова перешла на осознанное питание, она попыталась сократить до минимума употребление алкоголя и кофе. Как призналась она в одном из интервью, если раньше она только теоретически понимала, насколько они вредны для здоровья, то после отказа от вина и кофеина увидела результаты в буквальном смысле на лице и теле. Однако же, на днях поклонники усомнились в «диете» звезды, после того, как увидели видео, где вроде как нетрезвая телеведущая буквально падает на гостей. Сегодня, Анфиса Чехова объяснила свое поведение, заявив, что алкоголь здесь совершенно не при чем. Пьет она вообще очень мало, ее «критичная точка» - два бокала легкого алкоголя. А «полеты» на свадьбе объясняются другим. Вину за них Чехова возложила на… доски пола.

По словам Анфисы, танцует она обычно немного, потому надела длинные каблуки. Однако ей не повезло: шпильки постоянно застревали между досками пола. Туфля оставалась на месте, а ее обладательница летела вперед, падая на гостей. «Но зато у всех было ощущение, что я тоже немножечко в зюзю и ноги меня не держат. В общем, хороший был вечер!» - подвела итог известная ведущая.

Напомним, пышногрудая красавица в прошлом году рассталась с мужем, а после похудела больше, чем на 20 кг. Это так вдохновила звезду, что она решила организовать курс эффективного похудения для всех, кто много лет борется с лишним весом. Однако, поклонниц звезды цены на методику возмутили и показались уж больно завышенными.

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«Чтобы разработать данную систему я потратила 25 лет проб и ошибок, и миллионы рублей на различных тренеров, диетологов и психологов. Также для записи данного курса требуется работа целой команды. И всё это для вас, чтобы дать вам максимальную ценность и результат в виде счастья, любви к себе и стройной фигуры. Есть ещё один важный нюанс. Во что не вкладываешься, то не ценишь. Мне часто дарят абонементы в фитнес-центры, в которые я не хожу. Я же не заплатила за них. Поэтому все эти бесплатные записи в интернете не делают людей худыми. Мы ценим только то, во что вложились!» — написала в своем микроблоге Анфиса. (подробности)

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