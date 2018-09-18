Волонтеры Московского НПЗ поддержали Всемирный день чистоты

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-18T15:45:46+03:00

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Кто бы мог подумать, что достаточно двух часов, чтобы внести заметный вклад в экологию и убрать территорию парка от бумажек, упаковок и ветоши. А если экологическую акцию еще провести в форме квеста, то она будет восприниматься не просто как субботник, а как полезная и увлекательная игра. А при таком настрое и убирать мусор, выполняя разного рода команды челленджа гораздо веселее. Участники квеста «Чистые игры», которые прошел в части парка Жулебино, после окончания акции рассказали, что не заметили, как пролетели эти два часа. Настолько увлекательно оказалось работать в команде и для ее победы.

Символично, что квест «Чистые игры» прошел в День чистоты и его инициатором выступил Московский НПЗ. Всего на него собрались больше сотни человек, среди которых волонтеры завода, местные жители, студенты и школьники юго-востока столицы.

Участники квеста с найденной старой покрышкой.

Сначала все собравшихся разделили на группы. Та из них, что собрала большее количество мешков с мусором, получала максимум баллов. Для того, чтобы усилить игровую составляющую, а участники в свою очередь могли проявить как можно больше своих личностных качеств, организаторы акции ввели чекины (геолокационные отметки в интернете) с фотографиями очищенных стоянок, фотоохоту, загадки, поиск среди мусора необычных предметов — «артефактов». И игра «закипела». Сначала казалось, что может быть проще, чем на скорость собрать мусор, но в ходе выполнения заданий выяснилось, что те команды, что вырабатывали стратегию, выигрывали чаще. Например, набранные за сбор мусора баллы можно было потратить на покупку инвентаря, который помог бы улучшить результат ( например, купить тележку, чтобы быстрее возить мешки) или сохранить баллы для общего подведения итогов. В общем, поработать быстро не только физически, но и напрячь мозги. Больше всего баллов заработала команда, которой удалось выполнить все задания: сдать раздельно собранный мусор, отделить опасные отходы, предоставить чекины очищенных мест, отгадать загадки эковикторины.

К одной из команд присоединился председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Он отметил, что «Чистые игры» проходят в масштабах всей страны и стали доброй и полезной традицией. «Очень приятно, что в акции принимают участие крупные предприятия, такие как Московский нефтеперерабатывающий завод с командой его волонтеров. Эти соревнования крайне важны не только для участников, но и для всех жителей большого района Выхино-Жулебино, которые приходят сюда после работы и в выходные, гуляют, занимаются спортом, дышат свежим воздухом», — сказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Даже тем, кто не выиграл равнодушным квест «Чистые игры» не оставил. После окончания акции участники по-прежему делились впечатлениями, обмениливались контактами, фотографировались на память. Даже тот факт, что в парке Жулебино проходит уже 274-я игра, говорит сам за себя. На данный момент в проекте уже приняло участие больше 20 тысяч человек из 120 городов, они убрали почти 500 тонн мусора. В Жулебино же участники акции собрали 357 мешков мусора общей массой 2,75 тонны.

В Год волонтера работники Московского нефтеперерабатывающего завода в пятый раз поддержали квест «Чистые игры». Масштабное волонтерское движение МНПЗ поддерживает не только подобные акции. Одно из любимых мероприятий – высадка деревьев. В парках ЮВАО ежегодно проходят акции. В парке 850-летия благодаря подобного рода экологическим мероприятиям уже растет целая роща.