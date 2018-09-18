Советы Роспотребнадзора: в сезон гриппа ешьте больше чеснока, мойте руки и носите маски

СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-18T16:56:41+03:00

10 советов, как не заболеть, а также комментарии врачей о том, зачем нужна прививка

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Грипп налетает стремительно и проходит за несколько дней. Но очень опасен своими осложнениями, предупреждают врачи. Есть всего три типа вируса гриппа, которые мутируют бесконечно и каждый из них опасен своими осложнениями. Но каждый из нас может уберечься от серьезного заболевания, уверены специалисты Роспотребнадзора. И дают советы, как уберечься от гриппа и других респираторных вирусов:

1. Вакцинация от гриппа (в Москве прививку можно сделать даже у метро). Обязательно за 2–3 недели до начала роста заболеваемости (традиционно подъем регистрируется с конца ноября-начала декабря, но может начаться и раньше). Перед вакцинацией обязателен осмотр врача (см. Кстати)

2. Постарайтесь реже находиться в местах массовых скоплений людей (в том числе театре, кино, магазинах) и общественном транспорте.

3. Пользуйтесь маской в местах скопления людей.

4. Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют. Старайтесь не пожимать им руки и держаться на расстоянии (не меньше полутора метров).

5. Тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

6. Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта

7. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь и делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь. Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.

8. Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.), а также как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.

9. Если кто-то заболел у вас на работе или семье, начинайте прием противовирусных препаратов с профилактической целью (но только по согласованию с врачом! И строго по инструкции). Также по рекомендации врача (и только так!) используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.

10. Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

Не ходите, дети, в школу, а взрослые — на работу

Грипп начинается всегда «вдруг», вирусы очень быстро поражают клетки организма, присоединяется бактериальная инфекция. Главный признак: резкое повышение температуры до 40 градусов, ломота в мышцах, озноб, резкая усталость, головная боль (симптомы интоксикации), но при этом редко другие симптомы простуды. То есть, как правило, нет насморка, першения в горле (хотя они могут присоединиться на второй-третий день). При ОРВИ температура обычно не поднимается выше 38 градусов, интоксикация проявляется слабее.

Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому диагноз должен поставить врач, он же назначает тактику лечения. Самое главное — почувствовав симптомы, обязательно оставайтесь дома. Не ходите на работу и не пускайте детей в школу. Грипп очень заразен. Поэтому старайтесь чихать и кашлять в платки, проветривать помещения.

При температуре 38 — 39°С вызовите участкового врача на дом либо бригаду «скорой помощи».

Чаще и больше пейте: горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды.

Какие могут быть осложнения гриппа:

+ Легочные - пневмония, бронхит. Именно пневмония является причиной большинства смертельных исходов от гриппа.

+ Проблемы верхних дыхательных путей и ЛОР-органов - отит, синусит, ринит, трахеит.

+ Заболевания сердечно-сосудистой системы - миокардит, перикардит.

+ Осложнения со стороны нервной системы - менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты.

КСТАТИ

Прививка от гриппа не защитит от ОРВИ

На самые актуальные вопросы о прививке от гриппа отвечает эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Простуда или ОРЗ-ОРВИ вызывается множеством вирусом — всего их больше 300 видов. Среди них риновирусы, коронавирусы, аденовирусф и многие другие. В холодное время года они активизируются и, если иммунитет ослаблен, легко проникают в организм и начинают свою «подрывную» работу. В сравнении с гриппом эти возбудители не так опасны и гораздо реже дают осложнения. В состав вакцин от гриппа они не входят. Защитить от них может только профилактика. А заболев, нужно принимать симптоматические препараты.

- Тем не менее, по клинической картине точно определить этиологию заболевания нельзя, - говорит Михаил Лебедев. - Можно лишь говорить о гриппоподобном заболевании. Для уточнения диагноза может проводиться лабораторное исследование, которое поможет определить возбудителя респираторной инфекции, а значит сделать прогноз и назначить адекватное лечение необходимыми в каждом конкретном клиническом случае препаратами. Лабораторная диагностика позволяет избежать необоснованного назначения антибиотиков (или, наоборот, назначить их вовремя).

Почему некоторые привитые от гриппа все равно им заболевают?

Согласно многочисленным исследованиям, прививка от гриппа защищает в большинстве случаев инфицирования. Но редко привитый все же гриппует. Это может случиться при несоблюдении сроков вакцинации: слишком поздно – не успел сформироваться иммунитет. Кроме того, иногда так случается, что в ослабленный организм разом попадает большое количество вирусов гриппа (например, при посещении больницы, где толпа больных).

В любом случае, у привитых людей болезнь протекает намного легче и без тяжелых осложнений, чем в случае отсутствия вакцинации.

Вакцинация начинается уже в сентябре. Не рано ли?

Эпидемии гриппа в Северном полушарии, как правило, происходят в период между ноябрем и мартом. На выработку защитных антител уходит от 2-х до 4-х недель, так что сентябрь-октябрь – оптимальное время для вакцинации и формирования к началу эпидемии полноценной иммунной защиты.

Всем ли нужна прививка?

Вакцинация важна всем группам населения, но особенно для «групп риска» по тяжелому течению заболевания и возможным осложнениям. К ним относятся маленькие дети, пожилые люди, беременные, пациенты с сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания и др.). Также вакцинация рекомендована «группам риска», связанным с профессией: медицинские работники, сфера транспорта, люди, работающие в сфере торговли и коммунальных услуг.

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К нам идет старый знакомый «свиной» вирус и два незнакомца

Роспотребнадзор отмечает,что начался сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Стандартно — осенью дети идут в школы и детсады, обмениваются вирусами, приносят их домой, а взрослые несут на работу. Традиционно за ОРВИ приходит и грипп - уже в ноябре-декабре, продолжаясь до февраля, а то и до марта.

По прогнозам ВОЗ в сезоне 2018/2019 ожидается активное распространение двух новых штаммов вируса гриппа А (H3N2) «Singapore» и штамма вируса гриппа B (Colorado). А еще мы вновь встретимся со штаммом A (H1N1) «Michigan». Его мы больше знаем как «свиной». Он напугал нас девять лет назад тем, что косил беременных и пожилых людей. Люди его переносили очень тяжело и часто случались осложнения.

Но все эти штаммы включены в трехвалентную вакцину эпидсезона 2018/2019.