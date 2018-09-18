«Не верьте!»: опубликовано первое фото Николая Носкова после новостей об инсульте
У поклонников этого талантливого артиста сердце не на месте уже около полутора лет. Весной 2017 года у Николая Носкова случился инсульт. Семья заявила, что музыкант перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Все это время артист с помощью врачей и родных восстанавливаетдвигательные функции, речь. В конце августа в его аккаунте в соцсетях появилось видео, на котором Носков подпевает хору близких свою же песню...
Но как гром среди ясного неба вдруг появились новости о том, что у певца случился второй инсульт. Сначала эту информацию прокомментировала представитель артиста Лина Бьйор, мол, нет никакого инсульта. Затем «КП» связалась с супругой певца Мариной Носковой, которая заявила, что ее 62-летний муж продолжает реабилитацию.
А сегодня появилось первое фото Николая Ивановича после этих слухов.
- Дорогие друзья! Недавно в СМИ появилась новость, что Николай Иванович вновь госпитализирован, не верьте! Николай Носков в полном здравии, проходит курс плановой реабилитации в медицинском центре, чувствует себя хорошо! Спасибо каждому из вас за добрые пожелания и тёплые сообщения! - значится в комментарии к снимку.
Желаем Николаю Носкову скорейшего выздоровления, восстановления и возвращения на сцену!