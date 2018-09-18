2018-09-18T18:56:37+03:00
Звезды

«Не верьте!»: опубликовано первое фото Николая Носкова после новостей об инсульте

Жена музыканта отреагировала на сообщения о том, что у ее супруга случился второй удар [видео]
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Сегодня появилось первое фото Николая Ивановича после этих слуховСегодня появилось первое фото Николая Ивановича после этих слуховФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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У поклонников этого талантливого артиста сердце не на месте уже около полутора лет. Весной 2017 года у Николая Носкова случился инсульт. Семья заявила, что музыкант перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Все это время артист с помощью врачей и родных восстанавливаетдвигательные функции, речь. В конце августа в его аккаунте в соцсетях появилось видео, на котором Носков подпевает хору близких свою же песню...

Но как гром среди ясного неба вдруг появились новости о том, что у певца случился второй инсульт. Сначала эту информацию прокомментировала представитель артиста Лина Бьйор, мол, нет никакого инсульта. Затем «КП» связалась с супругой певца Мариной Носковой, которая заявила, что ее 62-летний муж продолжает реабилитацию.

nnoskov.runnoskov.ru
Жена музыканта отреагировала на сообщения о том, что у ее супруга случился второй удар
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А сегодня появилось первое фото Николая Ивановича после этих слухов.

- Дорогие друзья! Недавно в СМИ появилась новость, что Николай Иванович вновь госпитализирован, не верьте! Николай Носков в полном здравии, проходит курс плановой реабилитации в медицинском центре, чувствует себя хорошо! Спасибо каждому из вас за добрые пожелания и тёплые сообщения! - значится в комментарии к снимку.

Желаем Николаю Носкову скорейшего выздоровления, восстановления и возвращения на сцену!

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