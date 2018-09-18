«Эко-матрешки» произвели фурор в венесуэльской глубинке

СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-18T08:49:16+03:00

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Нечасто в венесуэльской глубинке можно встретить красавиц в традиционных русских костюмах. Поэтому когда из российского посольства в Каракасе позвонили и предложили поехать в штат Лара посмотреть на танцующих «Березку» латиноамериканок, я моментально согласился. Когда еще будет возможность увидеть в тропиках группу в кокошниках?

НАЧАТЬ С НУЛЯ

Организатором, режиссером и продюсером этого необычного коллектива (и все в одном лице!) стала наша соотечественница Оксана Венеро, которая уже больше 15 лет живет в Баркисимето. Она переехала в далекую Венесуэлу еще в детстве, когда мать Оксаны вышла замуж за местного жителя, и с тех пор так и живет на две страны.

Идея создать группу, связанную с русской народной культурой зародилась у Оксаны давно. Коллектив подбирала сама — из друзей по оздоровительным курсам, которые даёт уже более 8 лет. Глядя на «матрешек», никогда не скажешь, что они имеют какое-либо отношение к России — все смуглые, с прекрасными латиноамериканскими формами. Имена тоже подстать — Дорис Рамирес, Лорена Санчес, Мариоли Брисуэла, Андреа Брачо, Алисия Симанко, Эмили Пальмеро, Эвелин Валенсуэла, Каролина Перес.

Оксана Венеро уже больше 15 лет живет в Баркисимето. ФОТО Антон ФОКИН

- Название выбирали долго, хотелось придумать что-то с национальным колоритом, но в то же время понятное местным жителям, - признается Оксана. - В итоге решили стать «Эко-матрешками». Все мои девочки пришли с курсов по питанию и здоровому образу жизни, которые я веду в университете, поэтому и решили выбрать эту приставку «эко». А матрешки — один из самых узнаваемых символов России, который узнаваем и в Венесуэле.

Работу предстояло начать буквально с нуля. Не было ни костюмов, ни опыта постановки танцев. Оксана нашла в Интернете выкройки платьев и вместе с подругами начала готовиться к первому выступлению — на ярмарке в Баркимимето. На все про все у «матрешек» было три недели, но они успели и пошить костюмы и отрепетировать танец. Сначала все шло довольно непросто — участникам пришлось фактически с нуля освоить профессию швеи, да и для темпераментных венесуэлок было непросто привыкнуть к размеренным и спокойным ритмам русских народных танцев, но со временем у них все стало получаться лучше и лучше.

Оставалось только пройти главный экзамен...

СЕЛФИ С КОКОШНИКОМ

Для своей премьеры «матрешки» выбрали самое главное событие в культурном календаре Баркисимето и всего штата Лара — международную ярмарку, которая проходит в сентябре, начиная с 1967 года. Ярмарка в Венесуэле, да еще и международная, это не просто протокольная встреча бизнесменов, а настоящее события для города. Поэтому на территории выставочного комплекса не было места для того, чтобы упасть самому маленькому яблочку. Но «матрешки» привлекли внимание венесуэльцев уже издалека, ведь такие костюмы в тропической стране видишь не каждый день. Уже у павильона к «россиянкам» выстроилась очередь желающих сделать «селфи» и приобнять их.

Еще «жарче» было выступление «эко-матрешек» на большой сцене. Гости выставки, услышав, объявление о скором выступлении «русского коллектива» стали стягиваться поближе к музыкальной зоне, так что когда девушки в кокошниках вышли на сцену, рядом с подмостками было сложно найти свободные места. Девушки не только станцевали «Березку», но Оксана еще и спела вживую на русском языке, чем вызвала фурор среди собравшихся.

После выступления девушкам даже не дали переодеться, а сходу затащили на фотосессию. Восхищенный колумбийский консул даже пригласил «матрешек» на ужин в их честь.

ВПЕРЕДИ - КАЛИНКА-МАЛИНКА

Останавливаться Оксана не собирается и уже готовит новое выступление для «матрешек». Пока они еще не решили, что будут ставить в следующий раз, может быть это будет знаменитая «калинка-малинка», а может что-то еще.

- Конечно, тяжело морально вдали от родины, но тем не менее, справляемся, пытаемся познакомить венесуэльцев с российской культурой, интерес к нашей стране тут очень высокий. - говорит Оксана. - Спасибо большое посольству, что про нас не забывают, практически всегда приезжают на наши мероприятия. Сейчас вместе с дипломатами хотим все-таки убедить местные власти предоставить помещения для открытие российского культурного центра в Баркисимето.

Самим венесуэлкам, которые танцуют в коллективе все это безумно нравится. Девушки наперебой рассказывали корреспонденту «КП» как их захватила идея поучаствовать в этом экзотическом представлении. При этом о русских народных танцах они слышали только краем уха, но после просмотра видео Оксаны сразу же загорелись идеей воплотить их на месте.

- Самое сложное это, конечно, синхронность, - признается Дорис- Ваши девушки так слаженно двигаются, что прямо диву даешься, у нас так пока не получается.

Вообще, как заявила в интервью «КП» губернатор штата Лара Кармен Мелендес, интерес к России у жителей этой части Венесуэлы огромен, так что «матрешки» смогут еще не раз выступить на сцене!

ОФИЦИАЛЬНО

- Конечно, приятно, когда встречаешь даже в таких далеких местах соотечественников, которые не забывают свою родину и стараются продвигать русскую культуру. У нас с Ольгой и ее супругом давно налажен хороший контакт, мы помогаем им реализовывать различные проекты , - заявил «КП» представитель «Россотрудничества» в Венесуэле Алексей Гуляев. - Наше агентство старается оказывать содействие соотечественникам по все стране, но с Баркисимето у нас особые отношения, здесь многие интересуются русским языком, возможностью получения образования в ведущих вузах России. Надеемся, что уже в этом году получится открыть в городе культурный центр, чтобы можно было еще лучше работать на гуманитарном треке сотрудничества.