В фокусе ключевых инициатив ВЭФ-2018

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-18T11:03:58+03:00

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Инвестиционный проект ПАО «Тольяттиазот» по строительству терминала для перевалки аммиака в глубоководном порту Тамани станет одним из ключевых объектов магистральной инфраструктуры России. Проект, в который компания инвестирует более 20 млрд. рублей частных инвестиций, отвечает задачам сразу нескольких государственных программ стратегического развития, долгосрочным планам самого предприятия и социально-экономической политике российского государства.

В перспективе, к 2020 году порт Тамань станет одним из крупнейших портов на Черном море и откроет дорогу российской продукции в страны бассейнов Атлантического и Индийского океанов. Проект является системообразующим звеном транспортного коридора «Север – Юг», развитие которого заложено в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который должен быть утвержден Правительством РФ до 1 октября 2018 года в соответствии с поручением Президента РФ Владимир Путина. Помимо этого, порт Тамань специальным постановлением Правительства РФ был включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России до 2020 года».

Строящийся на его территории в Краснодарском крае терминал «Тольяттиазота» по перевалке аммиака – единственный в России. Он также включен в ФЦП по развитию транспортной системы России, схему территориального планирования в области федерального транспорта и в «дорожную карту» развития морских портов в Азово-Черноморском бассейне до 2020 года.

Запуск терминала позволит ежегодно отправлять на экспорт 2 миллиона тонн аммиака и 3 миллиона тонн карбамида. Проект, помимо экспортной составляющей, также отвечает задачам развития механизма государственно-частного партнерства и нивелированию геополитических рисков, связанных с транзитом через территории других государств (сейчас компания поставляет продукцию через аммиакопровод Тольятти — Одесса).

Но самое главное – это синергия государственных и частных усилий в реализации инфраструктурных проектов. Страна должна как можно скорее получить современные «ворота» для выхода на глобальные рынки с конкурентоспособной продукцией самых различных отраслей. Этот факт подтверждается и дискуссиями на самом высоком уровне. Так, инфраструктурная «повестка дня» ожидаемо стала самой востребованной темой на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (11-13 сентября 2018). Президентский Форум традиционно является площадкой для обсуждения ключевых тем в диалоге государства и бизнеса.

На полях ВЭФ 2018 глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил: «Комплексный план развития магистральной инфраструктуры будет рассмотрен на следующей неделе на президиуме совета по стратегическому развитию», - и добавил, что план включает в себя смешанный тип финансирования как со стороны государства, так и крупных частных инвесторов. В этом контексте инвестиционный проект «Тольяттиазота» является примером взаимодействия крупного бизнеса и государства по решению стратегических задач развития страны. Полномасштабный запуск порта Тамань и терминала по перевалке аммиака значительно ускорят развитие Юга России за счет создания новых рабочих мест, значительного увеличения налогооблагаемой базы, реализации новых инвестиционных, экологических и социальных программ.

Пример реализации проекта «Тольяттиазота» в Тамани наглядно показывает заинтересованность крупного национально ориентированного бизнеса в развитии магистральной инфраструктуры и может стать показательным для других игроков в части взаимодействия с государством. Как показывает практика, интересы государства и бизнеса совпадают, когда дело касается отстаивания общих интересов в глобальной конкуренции. Модель интеграцию с фокусом на инфраструктуру позволит за короткие сроки обеспечить социально-экономическую связанность регионов и страны в целом для ответа на возрастающие вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня.