Акция Минздрава помогает не просто узнать ВИЧ-статус, но оценить свою жизнь
Акция Минздрава России: "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Республика Башкортостан.
Башкортостан — одна из самых густонаселенных республик России. Известна своим медом, нефтью и Салаватом Юлаевым — сподвижником Емельяна Пугачева.
По грустной иронии, распространение ВИЧ-инфекции началось с одноименного города, названного в честь героя — Салавата. Многие жители Башкортостана знают, что ВИЧ-инфицированного нельзя заметить по внешним признакам. Поэтому так важно каждому знать свой ВИЧ-статус: чем раньше начать лечение, тем выше вероятность, что жизнь инфицированного будет такой же долгой и счастливой, как и у других людей.
Поэтому так важна для республики Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ:Экспедиция».
Подробности — в видеосюжете.