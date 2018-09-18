Акция Минздрава помогает не просто узнать ВИЧ-статус, но оценить свою жизнь

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-18T12:15:41+03:00

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Башкортостан — одна из самых густонаселенных республик России. Известна своим медом, нефтью и Салаватом Юлаевым — сподвижником Емельяна Пугачева.

По грустной иронии, распространение ВИЧ-инфекции началось с одноименного города, названного в честь героя — Салавата. Многие жители Башкортостана знают, что ВИЧ-инфицированного нельзя заметить по внешним признакам. Поэтому так важно каждому знать свой ВИЧ-статус: чем раньше начать лечение, тем выше вероятность, что жизнь инфицированного будет такой же долгой и счастливой, как и у других людей.

Поэтому так важна для республики Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ:Экспедиция».

Подробности — в видеосюжете.