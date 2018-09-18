2018-09-18T12:15:41+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

Акция Минздрава помогает не просто узнать ВИЧ-статус, но оценить свою жизнь

Жители Башкортостана четыре дня сдавали тест на ВИЧ в мобильных пунктах
Поделиться:

Акция Минздрава России: "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Республика Башкортостан.

Изменить размер текста:

Башкортостан — одна из самых густонаселенных республик России. Известна своим медом, нефтью и Салаватом Юлаевым — сподвижником Емельяна Пугачева.

По грустной иронии, распространение ВИЧ-инфекции началось с одноименного города, названного в честь героя — Салавата. Многие жители Башкортостана знают, что ВИЧ-инфицированного нельзя заметить по внешним признакам. Поэтому так важно каждому знать свой ВИЧ-статус: чем раньше начать лечение, тем выше вероятность, что жизнь инфицированного будет такой же долгой и счастливой, как и у других людей.

Поэтому так важна для республики Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ:Экспедиция».

Подробности — в видеосюжете.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Ульяновской области: Главный итог акции – сохранение качества жизни
Ульяновская область стала двадцатым регионом, на территории которого прошла акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию Минздрава России
«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Челябинской области. «Обучение специалистов младшего звена – важная работа в борьбе с инфекцией»
В Челябинске подвели итоги уральского этапа Всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию
«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Омской области. Молодежь ответственнее относится к своему здоровью
Омская область – уже четырнадцатый регион, принявший участие в III Всероссийской акции Минздрава России. В честь этого, 20 августа организаторам акции был вручен флаг области
Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Тюменской области
С 21 по 24 августа в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Ялуторовске можно будет сдать бесплатный и анонимный тест на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах. А также к акции присоединится Ямало-Ненецкий автономный округ
Новости 24