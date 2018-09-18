2018-09-18T12:13:55+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Ульяновской области: Главный итог акции – сохранение качества жизни

Ульяновская область стала двадцатым регионом, на территории которого прошла акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию Минздрава России
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В Ульяновской области подвели итоги акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.В Ульяновской области подвели итоги акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.
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Торжественная церемония передачи флага Ульяновской области организаторам III Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в знак участия региона в акции и ее поддержки состоялась 17 сентября в Ульяновске. Акция проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). А передача флага от региона к региону – это символ объединения российских регионов перед проблемой распространения ВИЧ/СПИДа и в некоторой мере эстафета. Ведь акция началась на Камчатке, а закончится в Калининграде.

В регионе активно проводится просветительская работа по профилактике ВИЧ-инфекции.

В регионе активно проводится просветительская работа по профилактике ВИЧ-инфекции.

О значимости акции Минздрава России много говорят в каждом регионе. Так, первый заместитель председателя Правительства Ульяновской области Екатерина Уба отметила, что акция позволила реализовать основные положения Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, которая утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации.

Раннее выявление ВИЧ-инфекции и своевременное назначение лечения способно продлить жизнь.

Раннее выявление ВИЧ-инфекции и своевременное назначение лечения способно продлить жизнь.

– Отрадно, что была задействована не только столица региона, но и другие менее населенные города области, – прокомментировал министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Сергей Панченко. – За эти несколько дней мы проделали большую и очень серьезную работу, направленную на сохранение здоровья жителей Ульяновской области. Ведь по итогам прошлого года наш регион находится на 4-м месте по заболеваемости в Приволжском федеральном округе. Для нас было крайне важным принять участие во Всероссийской акции. Благодаря усилиям участников автопробега «Тест на ВИЧ: Экспедиция», усилиям сотрудников регионального Центра СПИД нам удалось обследовать более 1000 граждан региона. Нужно помнить, что раннее выявление ВИЧ-инфекции и своевременное назначение лечения способно продлить жизнь, сохранить ее качество и обезопасить своих близких от этого заболевания. И это самый важный итог нашей работы.

Главный врач ульяновского Центра СПИД Наталья Абдуллова рассказала, что эпидемия ВИЧ-инфекции в Ульяновской области развивается на протяжении более чем 17 лет и имеет генерализованную стадию развития, когда распространенность ВИЧ превышает 1% среди беременных женщин и преобладает гетеросексуальный путь передачи вируса иммунодефицита.

– В Ульяновской области болен каждый 109-й человек, – привела печальную статистику Наталья Абдуллова. – В настоящее время разработан и введен в действие план первоочередных мероприятий по противодействию развитию ВИЧ в Ульяновской области. В регионе активно проводится информационная кампании в средствах массовой информации среди населения и целевых групп, а также просветительская работа по профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся школ, студентов, молодежи, трудоспособного населения и социально уязвимых групп. В результате слаженной работы Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и медицинских учреждений региона Ульяновская область с лидирующих позиций сместилась на 17-е место по Российской Федерации. Увеличился охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ на 24,7% и составил 22,1%, что соответствует стратегическим задачам. В настоящее время более 85% пациентов с ВИЧ охвачены диспансерным наблюдением и более 49% получают антиретровирусную терапию, которая позволяет неопределенно долго жить и вести активный образ жизни.

В заключение мероприятия министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Сергей Панченко передал флаг Ульяновской области организаторам акции.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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