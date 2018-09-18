Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с молодыми дипломатами на ВЭФ

СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-18T12:21:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В мероприятии приняли участие сотрудники внешнеполитических ведомств Китая, Сингапура, Непала, Индии, Перу, Таиланда, Вьетнама, США. Дипломаты обсудили текущую ситуацию в международных делах, возможности для расширения молодежного сотрудничества.

Перед участниками Диалога выступил Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который отметил полезность инициативы Совета молодых дипломатов МИД России по проведению мероприятия на ВЭФ.

В гостях у дипломатов также побывал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который поделился опытом проведения в Казани форумов молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). В одной из секций принял участие известный телеведущий Сергей Брилев, который выступил модератором пленарного заседания «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» на ВЭФ-2018.

Итогом двухдневного Диалога стало заявление Совета молодых дипломатов МИД России о намерении продолжать встречи на регулярной основе в формате АТР и участвовать во втором глобальном форуме молодых дипломатов в Сочи.

Восточный экономический форум прошел 11013 сентября во Владивостоке. Оператором ВЭФ является фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.