2018-09-18T12:21:31+03:00
Экономика

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с молодыми дипломатами на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме завершилась работа первого Диалога молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Поделиться:
Фото предоставлено фондом Росконгресс.Фото предоставлено фондом Росконгресс.
Изменить размер текста:

В мероприятии приняли участие сотрудники внешнеполитических ведомств Китая, Сингапура, Непала, Индии, Перу, Таиланда, Вьетнама, США. Дипломаты обсудили текущую ситуацию в международных делах, возможности для расширения молодежного сотрудничества.

Перед участниками Диалога выступил Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который отметил полезность инициативы Совета молодых дипломатов МИД России по проведению мероприятия на ВЭФ.

В гостях у дипломатов также побывал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который поделился опытом проведения в Казани форумов молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). В одной из секций принял участие известный телеведущий Сергей Брилев, который выступил модератором пленарного заседания «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» на ВЭФ-2018.

Итогом двухдневного Диалога стало заявление Совета молодых дипломатов МИД России о намерении продолжать встречи на регулярной основе в формате АТР и участвовать во втором глобальном форуме молодых дипломатов в Сочи.

Восточный экономический форум прошел 11013 сентября во Владивостоке. Оператором ВЭФ является фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Роскомнадзор проверит, как Twitter и Facebook локализовали хранение данных российских пользователей
Многодетные родители будут выбирать отпуск в удобное им время
Магазины в центре Москвы присоединятся к системе tax free
Индия отложила введение пошлин на американские товары
После крушение российского Ил-20 у берегов Сирии в МИД РФ вызвали посла Израиля
Константинопольский патриархат заявил о непризнании анафемы Мазепы
Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цен на газ
Госдума смягчила наказание депутатам за прогулы
Каждый пятый россиянин гоняется за скидками и распродажами
Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы
Песков: Инцидент с крушением Ил-20 в Сирии не повлияет на договоренности с Турцией по Идлибу
Капитан "Спартака" опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды
Глава Исполкома СНГ сожалеет о разрыве договора о дружбе России и Украины
“Игра престолов” получила премию Эмми как лучший драматический сериал
Все 15 членов экипажа сбитого в Сирии Ил-20 ВКС РФ погибли
"В Кремле крайне обеспокоены": Песков прокомментировал трагедию в Сирии
В России сократилось строительство частных домов в пользу многоквартирного жилья
Крушение самолета Ил-20 в Сирии: Путин выразил соболезнования родным членов экипажа
Члены Евросоюза обсудят "дело Скрипалей" на саммите в Зальцбурге
В Австрии рейсовый автобус столкнулся с поездом: Один человек погиб
Телефонный разговор Шойгу с министром обороны Израиля состоялся вскоре после трагедии в Сирии
Депутаты предлагают давать за поддельный паспорт три года тюрьмы
Тела членов экипажа Ил-20 были подняты на борт российских кораблей
Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 32 человек
Причины гибели российского самолета ИЛ-20 в Сирии: Израиль не стал комментировать заявление Минобороны РФ
В Пхеньяне стартовали переговоры лидеров Северной и Южной Кореи
Названо имя первого «космического туриста», который пролетит вокруг Луны
Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи
В ДТП с автобусом в Турции погибли семь человек, еще 28 пострадали