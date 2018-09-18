2018-09-18T14:10:37+03:00
В мире

Сорри за фейк: брата Ким Чен Ына Россия все-таки не убивала

Слова постпреда США при ООН переврал переводчик
Ася ХОВАНСКАЯ
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Ким Чен Нама убили в Малайзии в феврале прошлого года.Ким Чен Нама убили в Малайзии в феврале прошлого года.Фото: REUTERS
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Не успели в России в очередной раз удивиться своим всемогуществом и глобальным злодейством (из Нью-Йорка полетели новости, что постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Москву в убийстве нервно-паралитическим газом брата вождя КНДР Ким Чен Нама в Малайзии в феврале прошлого года), как из ООН последовали оправдания и извинения.

«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама с использованием нервно-паралитического газа, это было сделано при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», - говорилось в официальном переводе слов американского постпреда.

На самом же деле дама высказалась совсем иначе: «Когда Северная Корея совершила убийство Ким Чен Нама с помощью нервно-паралитического вещества VX, США выступили за усиление контроля ООН за поставками химического и биологического оружия Северной Корее. Россия в Совете Безопасности с нами согласилась, но затем заблокировала внесение дополнений в 12-летний санкционный список - список, который необходим, чтобы предотвратить поток для создания оружия массового уничтожения в Северную Корею».

Наблюдая за последствиями такой ошибки, руководство ООН принесло свои извинения.

«Я подтверждаю, что это без сомнения была ошибка перевода, - заявил ТАСС представитель генсека ООН Стеффан Дюжаррик. - Мы приносим извинения за эту человеческую ошибку. У переводчиков очень напряженная работа, и она особенно сложна, когда у них нет заранее текста выступлений».

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