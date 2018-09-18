На российском арт-рынке наведут порядок

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-18T14:25:12+03:00

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Продажа произведений искусства — это глобальный рынок, оборот которого исчисляется миллиардами долларов. По данным портала ARTinvestment.RU, объем продаж одного только русского искусства на мировых аукционах за 2017 год составил $455 миллионов.

При всем этом сфера торговли предметами искусства отличается своей непрозрачностью, где нет ни правил ценообразования, ни четкой правовой базы, гарантирующей защиту правообладателей, авторов и наследников. Ситуация на российском арт-рынке, к сожалению, не исключение.

Если художник продает свои картины не из мастерской, а выставляет их в галерее, то он претендует на определенный процент от каждой перепродажи – это называется правом следования. В России оно распространяется на авторов при жизни и переходит к наследникам на срок действия исключительного права на произведение (70 лет после смерти автора). Однако в этой сфере до настоящего момента отсутствовала отчетность и системность, что давало полную свободу перекупщикам предметов искусства на установление своих правил.

Правила выплаты вознаграждения авторам по праву следования регулировались постановлением правительства РФ от 2008 года, однако касались только публичной перепродажи. Тем не менее, был колоссальный процент сделок, отследить которые не представлялось возможным. Министерство культуры понимало уязвимость авторов в этой ситуации и разработало поправки, обеспечивающие прозрачность сделок и гарантирующие полагающиеся авторам выплаты. Новая редакция статьи 1293 Гражданского кодекса, посвященная праву следования и вступившая в силу с 1 июня 2018 года, а также постановление правительства №1020, вступающее в силу с 7 сентября 2018 года и детально регламентирующее сведения и порядок выплат, устранят действующие лазейки и сделают рынок перепродаж прозрачным.

В соответствии с новым постановлением, теперь продавец произведения изобразительного искусства обязан уведомлять о сделке аккредитованную организацию по коллективному управлению правами художников – в настоящее время ей является УПРАВИС – Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства. Продавец должен предоставлять наименование произведения, сведения об авторе и продавце, а также стоимость сделки. ОКУП имеет право истребовать копии подтверждающих документов.

Авторам произведений и наследникам такой порядок гарантирует выплату положенных им по закону отчислений и уверенность в том, что их права соблюдены. Однако вывод сферы арт-дилерства из тени не вызывает оптимизма лишь у самих посредников: перекупщики теперь вынуждены отчитываться по каждой сделке и строго выполнять требования по выплате авторского вознаграждения. Впрочем, это ожидаемо – прежний хаос позволял галереям и аукционным домам устанавливать свою ценовую политику и тем самым давить на автора ради повышения своих продаж.

Представители галерей и аукционных домов опасаются, что требование о раскрытии информации может привести к снижению продаж и сокращению рынка, поскольку и продавец, и покупатель переживают за сохранение конфиденциальности информации. Стоит обратить внимание, что новое постановление правительства позволяет посреднику взять на себя обязанность по выплате в ОКУП предусмотренного законодательством вознаграждения, тем самым сохраняя конфиденциальность информации об участниках сделки. Однако перекупщиков это не успокаивает – отчетность таким образом будет проливать свет на все финансовые потоки.

Ради сохранения прежних непрозрачных условий представители аукционных домов и галерей готовы привлекать сильнейших лоббистов, например, таких как Михаил Перченко – вице-президент «Конфедерации антикваров и арт-дилеров» (МКААД), который также является вице-президент а Ассоциации международных антикваров и арт-дилеров, куратором галереи «Старые мастера», президентом Гильдии оценщиков, вице-президентом НП СРО «Деловой Союз Оценщиков», коллекционером, а также членом Общественного совета при Министерстве культуры РФ. В кулуарах недавнего заседании Общественного совета, посвященного регулированию законодательства о сети Интернет, Перченко обвинил всю систему коллективного управления авторскими правами в целом, и Российское Авторское Общества (РАО) в частности, в коррупции. По его словам, в МКААД поступает большое количество жалоб на «скромные авторские вознаграждения» от правообладателей». Именно поэтому Конфедерация аукционщиков и галерейных работников настаивает на проверке финансовой деятельности общественной организации, которая защищает интересы музыкантов и поэтов-песенников. Общественный совет задал справедливый вопрос, как могут быть связаны две абсолютно разные сферы, однако господин Перченко не смог дать разъяснения. Общественный совет Минкультуры России не принял заявление представителя МКААД во внимание, посчитав его беспочвенным и «голословным».

Цель добросовестных участников рынка – навести порядок в сфере торговли предметами искусства и гарантировать полагающиеся по закону выплаты авторам произведений. Министерство культуры как инициатор законодательных поправок, а также те, кто заинтересован в честном деловом обороте, будут продолжать вести работу в заданном направлении для того, чтобы сделать рынок искусства прозрачным и открытым.