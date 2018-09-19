Обращение Председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко

СЕГОДНЯ 01:39 2018-09-18T22:29:32+03:00

Валентина Матвиенко: «Второй Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге – это событие, которого, без преувеличения, ждут женщины во всем мире»

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Друзья! Cердечно приветствую вас! Идея создания такого форума рождена не в тиши кабинетов, а продиктована самой жизнью. Прошедший в 2015 г. в Санкт-Петербурге Первый Евразийский женский форум показал, насколько актуальна и важна женская составляющая глобальной повестки дня. Для утверждения полного гендерного равноправия, повышения роли женщин в политике, экономике, социальной сфере национальными государствами и международным сообществом сделано немало. Но говорить о том, что все проблемы решены, еще очень рано. Ущемление прав женщин, их дискриминация в различных областях, проявления сексизма, насилия в семье, барьеры гендерного характера в бизнесе, построении карьеры в целом – все это имеет место в мире. В том числе и в странах, претендующих на роль эталона демократии, прогресса, соблюдения прав человека.

Вот почему участники Первого Евразийского женского форума высказались за продолжение обсуждения назревших проблем, за создание информационной и дискуссионной площадки, на которой такая работа могла бы идти свободно, открыто и постоянно, в режиме нон-стоп. Сегодня есть все основания заявить, что созданный портал «Евразийское женское сообщество» стал именно такой площадкой. Он открыт для всех, кто настроен конструктивно, готов искать пути решения проблем и свободен от ограничений по тематике дискуссий, их содержательному наполнению. Портал призван консолидировать политические силы, общественные движения и организации, нацеленные на достижение конкретных результатов в утверждении гендерного равноправия, в создании условий, позволяющих женщинам как можно полнее реализовать себя во всех областях.

Приятно отметить, что наша страна, Россия, одной из первых в мире встала на путь реального осуществления таких преобразований. Даже по самым строгим меркам в этой области мы продвинулись дальше многих других государств.

Немало сделано в этом направлении в последние 10 – 15 лет. Политика гендерного равноправия стала реальным приоритетом деятельности государства. Принят целый ряд крупных законодательных актов. Интересы женщин учитываются при составлении и осуществлении различных государственных программ, федеральных и региональных стратегий. В первую очередь это, конечно, «Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы». Кроме того, одним из итогов реализации «Национальной стратегии действий в интересах детей» стало, безусловно, и улучшение положения матерей. Развертывается работа по проведению «Десятилетия детства в 2018 – 2027 годах», осуществлению демографического пакета мер. Перечень можно продолжить. Во всем этом весомая заслуга Президента России Владимира Путина. Именно он резко усилил внимание государства, общества к вопросам, от решения которых зависят улучшение положения российских женщин, благополучие семьи и детства.

Евразийский женский форум подтвердил возрастающую роль женщин во всех областях жизни общества. Развитие науки, цифровых технологий, экономический рост, социальный прогресс, международные отношения – все это стало сферой активной женской деятельности. Мы видим, что именно от этого во многом зависят оздоровление международной обстановки, сбережение окружающей среды, сохранение самого института семьи, гуманистических ценностей, лежащих в основе нашей цивилизации. Не будет преувеличением сказать, что мы, женщины, благодаря своему интеллектуальному потенциалу, профессиональной подготовке, инициативе и энергии, нацеленности на мирное урегулирование любых конфликтов стали важным фактором исторического процесса, мировой политики.

Для того чтобы влияние женщин росло во всех жизненных сферах, требуются постоянное внимание, каждодневные усилия со стороны ООН, международных и национальных женских организаций, парламентов, правительств, НКО, других структур гражданского общества. Евразийский женский форум дал мощный импульс именно такой деятельности. По его итогам сформированы активно действующие команды, появились женские клубы, проекты, в которых задействованы женщины из стран ШОС, АТЭС, БРИКС, ЕАЭС, государств Ближнего Востока. Продуктивно функционирует Рабочая группа Евразийского женского форума. Регулярно проводятся встречи женщин, добившихся признания, достигших успехов в различных областях. Координируя и освещая эту деятельность, портал «Евразийское женское сообщество» выполняет важную общественно-политическую миссию глобального значения.

Второй Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге – это событие, которого, без преувеличения, ждут женщины во всем мире. На него возлагают надежды все, кто понимает, как много значат для мира в целом достижение подлинного равноправия, создание условий, необходимых для полной, свободной от дискриминации реализации женщинами своих интересов, способностей, талантов. Я уверена, что, объединив усилия, мы сможем на предстоящем форуме продвинуться в этом направлении. Призываю вас, дорогие женщины, быть еще более инициативными, деятельными, настойчивыми в достижении намеченных высоких целей!

Программа Второго Евразийского женского форума

Всего в списке более 40 мероприятий. В том числе деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, экспертные и стратегические сессии. Мы выбрали ключевые моменты форума.

1. Межпарламентский диалог «Женщины за устойчивое развитие глобального мира»

2. Стратегическая сессия «Женщины за социальный прогресс»

3. Открытое заседание «Женской двадцатки». Организация, созданная в 2015 году, призывает к увеличению числа женщин на руководящих должностях, обеспечению доступа женщин к финансам и цифровой экономике, искоренению дискриминации на рабочем месте

4. Сессия «Роль женщин-ученых в условиях глобальных вызовов современности»

5. Дискуссия «Позитивная энергия молодых». Молодежная секция пройдет на форуме впервые. Ее участницами станут девушки, ведущие активную общественную деятельность

6. Выставка самых перспективных проектов женщин-экспортеров «Сделано в России: экспорт женскими руками»

7. Второй государственно-частный диалог БРИКС «Женщины и экономика», а также презентация Делового женского альянса БРИКС

По материалам сайта Второго Евразийского женского форума