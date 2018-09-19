2018-09-18T22:31:06+03:00
Экономика

Илона Новицкая: «Хочу, чтобы в Беларуси получали образование международного уровня»

Создатель успешного в Беларуси бизнеса – Международного образовательного клуба Global Child – Илона Новицкая рассказала, как удалось воплотить мечты в реальность и через какие трудности пришлось пройти на пути к целям
Наталья БЕЛОВА
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«Успех клуба не только в высоком профессионализме преподавателей, но и в искреннем отношении к детям»«Успех клуба не только в высоком профессионализме преподавателей, но и в искреннем отношении к детям»
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– Илона, в 2010 году вы создали успешный в Беларуси образовательный бизнес. Какова была цель на этапе создания клуба?

– Мне как маме было важно дать качественное раннее развитие и образование моей дочери Милане. После опыта жизни в Дубае найти что-то достойное в Минске не получилось. Тогда создать образовательный клуб международного уровня в Минске и стало моей мечтой и целью. Клуб Global Child стал воплощением этой мечты, тем пространством, в котором на двух языках – русском и английском – вот уже 8 лет развивается потенциал сотен детей.

Имея за спиной диплом университета Сорбонны по стратегическому менеджменту, я создавала компанию не просто с душой, но и по всем современным канонам ведения бизнеса.

– С какими сложностями пришлось столкнуться за эти годы?

– Мы открылись в 2010 году, в 2011-м в стране случился первый кризис, а в 2015-м – еще один. Необходимо было выходить из кризиса, поддерживать коллектив. Это было очень тяжелое время, но мы не просто справились, но и вышли на новый уровень развития компании. Теперь мы развиваем франчайзинговую сеть клубов Global Child в Беларуси и странах СНГ.

Я как собственник бизнеса тоже развиваюсь. Год назад защитила диссертацию на тему «Диагностика личностного потенциала дошкольников». Моя разработка получила высокую оценку в профессиональной среде, и по этой авторской модели мы развиваем деток в нашем клубе.

– Наверняка анализировали – что стало залогом успеха?

– В первую очередь это любовь к детям, желание сделать их счастливыми. Детский клуб – это не завод, не фабрика, не банк. В нашем деле важен не просто профессионализм, но искреннее отношение, которое чувствуют дети. И, конечно, системный подход к управлению компанией, которому меня научили мои университеты и который я внедрила в собственное дело.

Наш клуб включает детский сад, курсы развития, образование за рубежом, родительский клуб, мастер-классы для всей семьи. Детки приходят на курсы развития, адаптируются и переходят в детский сад. Летом выезжают заниматься за рубеж. Мы – помощники родителей в воспитании детей, поэтому создали и родительский клуб. Диалог с родителями – неотъемлемая часть нашей работы.

Мы развиваем детей от 6 месяцев и в 11 лет выпускаем их в мир, уверенные в том, что воспитали открытых, думающих, креативных и при этом человечных и эмоционально развитых людей. В Global Child вырастают другие дети. У них более широкий кругозор, они более свободны, инициативны, они ежедневно общаются на двух языках, рядом с ними – профессиональные и активные педагоги, а в наши программы внедрены самые современные образовательные методики и технологии.

Мы верим, что каждый ребенок – это целая вселенная, целый мир. Наша задача – помочь ему раскрыться.

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