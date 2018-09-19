Реализоваться как личность, жена и мама
165,5 см - средний рост российской женщины (кстати, это на 6 см выше, чем 30 лет назад)
25 лет - средний возраст россиянки, рожающей первого ребенка
92% педагогов в школах и гимназиях - женщины
76 лет - средняя продолжительность жизни женщин в крупных городах России
80% россиянок рожают детей в официальном брачном союзе
45% положительно оценивают свою семейную жизнь, при этом горожанки требовательны к своим супругам
10 часов в неделю - примерно столько времени россиянки отводят на чтение бумажных и электронных книг. На 80% в приоритете романы классиков, книги по психологии, здоровому образу жизни и об искусстве
58% считают диспансеризацию обязательной для всей семьи и сами проходят ее
45% успешных женщин, руководителей разного уровня, не стремятся замуж
11% женщин в России занимаются в своих семьях финансовым планированием
1 из 9 российских женщин, по статистике, выходит замуж за иностранных граждан
30% не готовы отказаться от дорогого парфюма даже в тяжелые финансовые периоды
67% женщин в России готовы прийти на помощь незнакомым людям
18% приемлют брак по расчету
55% жительниц городов-миллионников в России смотрят телевизор. Хотя тенденция идет на уменьшение
56% предпочитают сначала построить успешную карьеру, а лишь затем устраивать семейную жизнь
24 — 34 года - самый распространенный в России возраст вступления женщин в брак
40% российских женщин возглавляют те или иные коммерческие и госструктуры
11% горожанок готовы пожертвовать своей служебной деятельностью ради своей семьи
18% россиянок не стремятся иметь детей, выбирая философию «жить для себя»
40% дам в Международный женский день 8 марта будут искренне рады единственному подарку — букету цветов
80% горожанок предпочитают обувь на высоком каблуке, что психологи характеризуют как уверенность в себе
72% горожанок считают самыми главными личными праздникамидень рождения своих детей и Новый год