Реализоваться как личность, жена и мама

СЕГОДНЯ 04:12 2018-09-18T22:31:56+03:00

На основе исследований из различных источников мы составили статистический портрет россиянок, живущих в городах-миллионниках России

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165,5 см - средний рост российской женщины (кстати, это на 6 см выше, чем 30 лет назад)

25 лет - средний возраст россиянки, рожающей первого ребенка

92% педагогов в школах и гимназиях - женщины

76 лет - средняя продолжительность жизни женщин в крупных городах России

80% россиянок рожают детей в официальном брачном союзе

45% положительно оценивают свою семейную жизнь, при этом горожанки требовательны к своим супругам

10 часов в неделю - примерно столько времени россиянки отводят на чтение бумажных и электронных книг. На 80% в приоритете романы классиков, книги по психологии, здоровому образу жизни и об искусстве

58% считают диспансеризацию обязательной для всей семьи и сами проходят ее

45% успешных женщин, руководителей разного уровня, не стремятся замуж

11% женщин в России занимаются в своих семьях финансовым планированием

1 из 9 российских женщин, по статистике, выходит замуж за иностранных граждан

30% не готовы отказаться от дорогого парфюма даже в тяжелые финансовые периоды

67% женщин в России готовы прийти на помощь незнакомым людям

18% приемлют брак по расчету

55% жительниц городов-миллионников в России смотрят телевизор. Хотя тенденция идет на уменьшение

56% предпочитают сначала построить успешную карьеру, а лишь затем устраивать семейную жизнь

24 — 34 года - самый распространенный в России возраст вступления женщин в брак

40% российских женщин возглавляют те или иные коммерческие и госструктуры

11% горожанок готовы пожертвовать своей служебной деятельностью ради своей семьи

18% россиянок не стремятся иметь детей, выбирая философию «жить для себя»

40% дам в Международный женский день 8 марта будут искренне рады единственному подарку — букету цветов

80% горожанок предпочитают обувь на высоком каблуке, что психологи характеризуют как уверенность в себе

72% горожанок считают самыми главными личными праздникамидень рождения своих детей и Новый год