2018-09-18T18:49:14+03:00
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«Роснефть» начала продажи нового экологичного бензина «Евро 6» во втором регионе России

Топливо с улучшенными эксплуатационными свойствами теперь продается на АЗС Краснодарского края
Ксения БОГДАНОВА
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Компания «Роснефть» расширила географию продаж нового высокооктанового бензина «Евро 6»: горючее с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами появилось на большинстве АЗС Краснодарского края. В апреле 2018 года пилотный проект по выпуску и продаже нового бензина ATUM – 95 «Евро 6» стартовал в Башкирии на АЗС «Башнефти». И вот теперь высокотехнологичное топливо, отвечающее самым современным мировым стандартам, появилось во втором регионе России. Учитывая, что Краснодарский край - любимое направление отдыха россиян, приезжающих на курорты за солнцем и свежим воздухом, применение горючего с улучшенными экологическими свойствами будет особенно актуально в этом месте с его уникальной природой. При этом продаваться топливо «Евро 6» на краснодарских АЗС будет не дороже обычного бензина АИ-95.

НК «Роснефть» как экологически ответственная компания непрерывно повышает качество топлива и нефтепродуктов и разрабатывает новые безопасные технологии. Главная особенность бензина «Евро 6»- пониженное содержание серы. Благодаря этому снимается коррозионная активность, вырабатывается меньше бензола и ароматических углеводородов и, таким образом, уменьшается токсичность выхлопных газов. «Евро 6» мягче воздействует на «сердце» автомобиля — при применении этого вида топлива количество отложений на впускных клапанах уменьшается на 12,5 %, еще на 12,7 % снижается объем отложений в камере сгорания двигателя автомобиля.

Улучшенные экологические и эксплуатационные качества бензинов «Евро 6» подтвердили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИ НП). После квалификационных и стендовых испытаний «Евро 6» получил высокую оценку экспертов, порекомендовавших новый вид топлива к производству и применению в автомобильной технике.

«Евро 6» для АЗС «Роснефти» в Краснодарском крае выпускается на Саратовском НПЗ - предприятии, удостоенном звания Лауреата премии Правительства России в области качества. Топливо производится с учетом всех норм экологической безопасности: перед запуском производства компания «Роснефть» провела масштабную реновацию установок, позволившую предприятию перейти на выпуск топлива более высокого класса 5. Технологии мирового класса и высокая квалификация сотрудников завода позволили наладить успешный выпуск улучшенного высокооктанового бензина «Евро 6».

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