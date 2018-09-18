«Спартак» попросил болельщиков вообще не приезжать на матч в Вену

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-18T19:03:43+03:00

Спартаковцы не просто просят не хулиганить на матче в Вене, а вообще туда не приезжать Фото: Алексей ФОКИН

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В четверг футболисты московского «Спартака» примут старт в Лиге Европы. За два дня до матча против «Рапида» на сайте красно-белых появилось необычное обращение. Спартаковцы не просто просят не хулиганить на матче в Вене, а вообще туда не приезжать.

«Уважаемые поклонники красно-белых!

В четверг, 20 сентября, состоится первый матч «Спартака» в рамках группового турнира Лиги Европы. Наша команда встретится в гостях с венским «Рапидом».

Напоминаем, что в июне этого года контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла наказание «Спартаку» за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона.

Нашему клубу запрещено продавать билеты болельщикам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года.

Матч с «Рапидом» — второй по счету для «Спартака» после вынесения наказания.

В первом красно-белые встречались с ПАОКом в Салониках, и наш клуб избежал претензий со стороны УЕФА.

Таким образом, если в Австрии не случится эксцессов, «Спартак» сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго, 25 октября, в матче против «Рейнджерс».

В противном случае в силу вступит условное наказание, и наш клуб подвергнется еще более серьезным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка «Рапид» — «Спартак»», - говорится на официальном сайте красно-белых.

Руководство клуба понять можно. Ведь уже поступили в продажу билеты на все три домашние матчи «Спартака» в групповом турнире Лиги Европы против «Вильярреала» (4 октября), «Рейнджерс» (8 ноября) и того же «Рапида» (29 ноября). А в случае очередного нарушения дисциплины «Спартак» могут наказать матчем, а то и не одним, без зрителей. В такой ситуации недавно побывал питерский «Зенит», когда он играл ответный матч против минского «Динамо» при пустых трибунах. А ведь ту уникальную игру, когда питерцы победили 8:1, а Артем Дзюба забил три мяча, могли бы живьем увидеть 60 тысяч человек...