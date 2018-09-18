В ночном клубе рэпера Басты полицейские задержали торговца наркотиками

СЕГОДНЯ 20:44 2018-09-18T21:02:49+03:00

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Оперативный эксперимент московской полиции в модном ночном клубе завершился задержанием наркодилера. Как стало известно, 9 сентября торговца наркотиками взяли с поличным в клубе по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5, строения 26. Это - адрес клуба «Газгольдер», совладельцем которого является рэпер Баста (по паспорту - Василий Вакуленко).

Источник в правоохранительных органах сообщил «КП», что на текущий момент задержан лишь один человек.

- Однако оперативно-разыскные мероприятия продолжаются и число подозреваемых может увеличиться.

Насколько известно, фигурант уголовного дела о продаже наркотиков прямо в клубе предложил, а затем и продал посетителю более 1 грамма некоего наркотического вещества. «Посетителем» оказался переодетый в штатское оперативник, находившийся при исполнении.

Между тем администрация клуба выступила с заявлением на Instagram-страничке «Газгольдера»:

«Мы опровергаем факт распространения и торговли наркотиков в клубе и будем как и всегда настаивать на распространении объективной и правдивой информации, если она касается клуба Газгольдер, творческого объединения Газгольдер и нашей репутации. На территории завода Арма, помимо Газгольдера, находится несколько клубов, в том числе, ночных».

В пресс-службе московской полиции информацию о наркоторговце в клубе не стали ни опровергать, ни подтверждать.