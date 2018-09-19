Путин пообещал, что это «заметят все». Чем Россия ответит Израилю за гибель военного Ил-20 в Сирии

СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-19T11:27:59+03:00

Антон Челышев и Вероника Борисенкова обсуждают это с экспертами в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Накануне Минобороны России сообщило, что 17 сентября самолет-разведчик российских Воздушно-космических сил Ил-20, на борту которого находились 15 человек, был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны из комплекса С-200. Весь экипаж погиб. Место падения самолета — акватория Средиземного моря, в 27 км западнее населенного пункта Баниас. Ил-20 был сбит в момент возвращения на российскую военную базу Хмеймим , он уже заходил на посадку, пояснили в ведомстве. Согласно заданию, экипаж должен был определить места хранения и сбора беспилотников боевиков, действующих против сил сирийского правительства. Как получилось, что он попал под дружественный огонь сирийских сил ПВО, и какие у этого будут последствия — будем разбираться сегодня.

- Сбитый Ил-20 – это целенаправленная провокация ВВС Израиля или трагическая случайность: израильские летчики ушли в радиотень нашего самолета, полагая, что силы ПВО Сирии не будут стрелять?

- Почему не сработала система «свой-чужой»?

- Израильские ВВС регулярно наносят удары по объектам инфраструктуры в Сирии. Пытались ли они ранее совершить подобную провокацию?

- Возможно ли, что самолеты ВВС Израиля целенаправленно подставляли наш самолет радиоэлектронной борьбы, учитывая, насколько эффективно отработала РЭБ в ходе ракетных ударов по объектам в Сирии?

- Ил-20 шел на посадку на авиабазе Хмеймим. Почему оказалось, что ее прикрывает старая система С-200, а не современные С-300 и С-400?

- Почему в Сирии до сих пор не создано сплошное радиолокационное поле, которое позволяло бы нам полностью контролировать воздушную обстановку? Кто контролирует воздушную обстановку? Может ли сирийский расчет ПВО самостоятельно принимать решение о пуске ракет?

- Каким должен быть ответ России на провокацию ВВС Израиля?

- Как выглядит взаимодействие российско-израильское взаимодействие в Сирии?

- Может ли эта ситуация быть следствием операции израильских спецслужб: завербовали сирийского военного, сообщили ему, когда нужно «нажать красную кнопку», а с него теперь взятки гладки: типа, я ничего не видел, на локаторе была всего одна точка.

- Репортаж политического обозревателя "КП" Владимира Ворсобина о выборах в Приморье, о том, что происходит во Владивостоке сейчас.

- Дави на газ. В России появился бензин стандарта Евро-6. Дмитрий Медведев пообещал ужесточить ответственность за нарушение ПДД. Volkswagen показал платформу MEB для электромобилей.

- Обзор прессы.

- Геннадий Зюганов - Андрею Ищенко: сынок, не бзди, идём до конца! Коммунисты Владивостока и их сторонники вышли на очередной митинг против итогов второго тура выборов губернатора.

- Коридоры власти. Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии в парке "Патриот".