Форвард ЦСКА Федор Чалов: "Надеюсь, дальше будет еще больше голов"

СЕГОДНЯ 20:54 2018-09-18T20:59:40+03:00

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19 сентября в чешском городе Пльзень состоится первый для московского ЦСКА матч Лиги Чемпионов нынешнего сезона. На традиционной предматчевой пресс-конференции слово взял главный форвард армейцев - молодой Федор Чалов. Он лидирует в гонке бомбардиров нынешнего сезона в Премьер-Лиге, и смотрит в будущее с оптимизмом:

- Как вы сами объясняете свою суперрезультативность в этом сезоне? И не давит ли на вас бремя лучшего бомбардира РПЛ?

- Нет, не давит. Это только начало чемпионата. Надеюсь, дальше будет еще больше голов и результативных действий. Я стал правильнее открываться, больше играть на команду, и от этого стало больше моментов и голов.

Во время двухнедельного перерыва в чемпионате России на матчи национальных сборных Чалов сыграл за молодежную сборную России. В Нижнем Новгороде наши уступили 1:2, но это, как признался форвард, не давит на него:

- То, что вы не сыграли за молодежную сборную с Сербией, не выбило вас из колеи?

- Не выбило. Это решение главного тренера. Если он так сделал, значит, так было нужно.

А когда же речь зашла уже непосредственно о сопернике по предстоящей игре, то Чалов твердо заявил, что "Виктория" - весьма серьезный соперник.

- Когда на жеребьевке выпала «Виктория», что подумали об этом сопернике?

- Не слежу за чемпионатом Чехии, почти ничего не знаю о нем. Но «Виктория» выиграла золотые медали, а в Лиге чемпионов нет проходных команд. Игра будет тяжелой, в этом я уверен.

Матч Виктория - ЦСКА пройдет завтра, 19 сентября, в Чехии. Он начнется в 22:00 по московскому времени.