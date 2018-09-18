Хет-трик Лионеля Месси принес победу "Барселоне" в матче против ПСВ

18 Сент. 22:13 2018-09-18T22:17:06+03:00

Месси забивает три гола в первой же игре Лиги Чемпионов. Фото: REUTERS

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Футболисты "Барселоны" успешно стартовали в розыгрыше Лиги Чемпионоы нынешнего сезона. На своем поле они принимали во вторник, 18 сентября, футболистов голландского ПСВ и добились уверенной победы со счетом 4:0.

На 33-й минуте счет был открыт каталонцами. Точный удар со штрафного нанес Лионель Месси. Этот гол капитана "Барселоны" стал символичным, поскольку был первым в розыгрыше Лиги Чемпионов 2018/2019 на групповом этапе турнира.

И именно Лео Месси стал главным героем поединка. Он забил сразу три гола в ворота ПСВ. Аргентинец отличился на 32,77 и 87-й минутах поединка. Четвертый гол на 75-й минуте забил Усман Дембеле. При этом, последние 11 минут встречи "Барселона" проводила в меньшинстве. У команды был удален французский защитник Самюэль Умтити.

Лионель Месси записал в свой актив очередное рекордное достижение. Он забивал голы в 14 сезонах Лиги Чемпионов подряд. Ранее эту отметку преодолевал великий испанский форвард мадридского "Реала" Рауль.

В другой встрече этой группы миланский "Интер" дома смог вырвать победу у "Тоттенхэма" - 2:1. "Барселона" лидирует в этой группе, "Интер" - второй, "Тоттенхэм" - третий, а последним идет ПСВ.