Стивен Мойер: "Моя жена делает из меня суперчеловека!"

18 Сент. 23:00 2018-09-18T23:46:29+03:00

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2 октября на телеканале FOX в России выходит долгожданное продолжение сериала "Одаренные". В сериале рассказывается о мире, где к мутантам относятся с недоверием и страхом и где институт для мутантов борется за их мирное сосуществование с людьми.

Перед премьерой нам удалось пообщаться с актером Стивеном Мойером, которого все знают по роли 173-летнего красавчика-вампира Билла Комтона. А теперь он играет Рида Стракера, отца семейства мутантов.

- Все знают тебя как вампира из "Настоящей крови". Теперь ты имеешь отношение к суперлюдям. Штангу поднимаешь, бегаешь? Ты же супер теперь....

- Моя жена (Анна Пэкуин, снималась вместе со Стивеном в сериале "Настоящая кровь", играла главную героиню) заставила меня заниматься кроссфитом, что довольно трудно. Но я продолжаю это делать, поэтому физически я-то готов, но вот насчёт моего персонажа не уверен!

Стивен Мойер с женой в "Настоящей крови".Фото: кадр из фильма

- Ты в сериале трюки постоянно какие-то выполняешь?

- Для меня как актера нет ничего волнительнее. Это как будто тебя внезапно возвращают в твое детство, в котором ты скачешь на лошадях, и у тебя в руке ружье, и ты гонишься за плохими парнями, и ты стреляешь, и люди падают со своих лошадей, а ты даже не стрелял из своего ружья. Когда ты все это делаешь на самом деле в динамическом эпизоде, все происходит как в детской игре. Именно сознание того, что все, что ты реально вытворяешь за деньги, это всего лишь фантазия, доставляет столько удовольствия и веселья.

- Если бы у тебя была возможность выбрать сверхспособности, какие бы ты предпочел?

- Я бы хотел обладать способностью помнить все изумительные цитаты из книг, которые я читал в свое время. Я в том году смотрел фильм «Бокал на прощание» с Синтией Никсон. У Синтии просто энциклопедическая память на все стихотворения, которые она когда-либо читала, на фрагменты из книг, она может просто цитировать их вербатим (лат. "дословно"). Она просто великолепна. У меня нет такой памяти, которая способна удержать все это в голове, и мне хотелось бы уметь это, даже не читая книг!

Семья мутантов спасается от правительстваФото: кадр из фильма

- У Рида столько переходов от преследователя до защитника, а теперь еще и мутанта.

- Рид – это человек, которым всегда кто-то довольно жестко управлял, и одной из тех вещей, которые меня заинтересовали в этом образе, было представить, что он собой представляет, когда им не управляют, и он не может попасть под управление? Его мир изменился на 180 градусов. Он многому научился, многое узнал о своем прошлом. Он узнал от этих людей, каково им чувствовать себя отличными от всех других людей. Обуреваемый сочувствием к своим детям, видя, через какие испытания они вынуждены идти, он начинает идти их же дорогой и смотреть на все происходящее не как посторонний, а исходя из собственного опыта. Именно это грандиозное изменение в нем самом является прекрасным материалом для исследования, и по мере съемок все время держит в напряжении. Я не хочу слишком много рассказывать о новом сезоне, скажу только, что мне нравится, что он сам виноват в своем падении, - слишком много занимался своим прошлым.

- Растущая мощь сверхспособностей Рида - не совсем дар….

- Все думают, что обладание сверхспособностями - очень заманчивая вещь. Вот было бы здорово обладать такими способностями. Ну а что, если сверхспособности на самом деле не такая уж благость, и их проявление вызывает деградацию личности, или вообще является действием разрушительных темных сил? Как вам такой подход?

Мы обсуждали эти вещи, чтобы понять, что может испытывать человек, который вместо того, чтобы быть носителем добра, обладая неким даром, становится кем-то, чьи способности могут быть разрушительными для человечества. Мы задавали себе вопросы, что может произойти, если эти силы были блокированы в течение тридцати лет, и вдруг с них снимают задвижку и выпускают на волю. Это те вопросы, которые мы задавали себя, размышляя о том, что в таком случае случится с Ридом, и как это проявится и изменит траекторию его жизненного пути.

В сериале "Одаренные"Фото: кадр из фильма

- Какие конкретно сверхспособности проявятся у него?

- Мы знаем по сценарию, что его дедушка и бабушка обладали темной силой. Когда его дед и двоюродная бабушка объединяли свои силы, они становились обладателями силы под названием Фенрис, и когда они пользовались ею, они делали это в целях разрушения. Мы также знаем из последнего сезона, что когда его дети объединяли свои сверхспособности, в их распоряжении оказывалась темная сила. Это очевидно связано с его родословной, поэтому вполне возможно, что в нем также было нечто темное. Очевидно также, что когда его отец старался повлиять на его поступки, он пытался избавить его от этой темной силы.

- Как проявление сверхспособностей повлияло на его семейные отношения?

- В сериале уже было так много всего, что приходилось скрывать. Лорен, героиня Натали, очень обеспокоена тем, какова будет реакция Рида на то, что она скрывает свои сверхспособности, потому что в его функции входило в первую очередь преследование мутантов. Энди также приходится скрывать свои способности. Мы рассуждаем о том, что не следует прятать свои чувства, и нужно быть правдивым. Затем, когда это все случается и с ним, он также начинает скрывать это, потому что он растерян, пристыжен и полон страха. Есть много всего, что ты держишь при себе, втайне от людей, особенно от тех, кого ты любишь.