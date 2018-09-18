2018-09-18T23:55:56+03:00
Спорт

"Локомотив" проиграл первый матч в Лиге Чемпионов в Стамбуле "Галатасараю" 0:3

Команда Юрия Семина пропустила по голу в каждом из таймов и пенальти в конце
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Галатасарай" перекрыл дорогу "Локомотиву"."Галатасарай" перекрыл дорогу "Локомотиву".Фото: REUTERS
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Во вторник, 18 сентября, в Стамбуле футболисты столичного "Локомотива" стартовали в розыгрыше Лиги Чемпионов. Ровно 16 лет назад в Москве на домашнем стадионе в Черкизово железнодорожники провели свой первый в истории поединок в главном европейском турнире. И тогда они проиграли со счетом 0:2 на своем поле.

За пару часов до игры основных команд "молодежка" столичной команды добилась минимальной победы со счетом 1:0 в розыгрыше юношеской Лиги Европы. Повторить успех младших старшим не удалось.

Уже на 9-й минуте матча "Локомотив", который в начале поединка сильно прижался к своим воротам, пропустил гол от Гарри Родригеса. Мощный удар игрока "Галатасарая" не смог парировать вратарь "Локо" Гильерме. И - с самого старта поединка гости оказались в роли догоняющих. К чести "Локомотива", после пропущенного гола они встрепенулись и уже "вжали" соперника к его воротам. "Галатасарай" как мог отбивался, но не пропустил.

И когда уже казалось, что "Локомотиву" по силам забить все-таки ответный гол в ворота соперников, грянул гром. Эрен Дердийок на 67-й минуте удвоил преимущество хозяев поля, мощно пробив низом со штрафного. Счет стал 2:0 в пользу "Галатасарая" и после этого игра просто-таки рассыпалась. Встречу просто доигрывали.

Финал поединка. На 90-й минуте встречи в штрафной "Локомотива" валят игрока и Сельчук Инан ставит точку, забивая третий гол. "Галатасарай" в первой игре Лиги Чемпионов нового сезона громит своего соперника. "Локомотив" едет домой, уступив 0:3 в Стамбуле.

3 октября железнодорожники проведут дома матч 2 тура Лиги Чемпионов против "Шальке 04".

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