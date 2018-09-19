2018-09-19T00:26:16+03:00
Общество

Геннадий Онищенко: «Кока-колу» вообще пить нельзя, а с марихуаной - тем более!

Так экс-главсанврач страны, а ныне - депутат Госдумы отозвался о планах производителей добавлять в напиток... дурманящие вещества [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий ОнищенкоГеннадий ОнищенкоФото: Евгения ГУСЕВА
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Компания «Кока-Кола» в борьбе за потребителя решила вдарить по конкурентам из тяжелого вооружения: она объявила о намерении выпустить на рынок напиток, «сдобренный» марихуаной. Как сообщают информагентства, столь эпатажное свое решение владельцы компании объяснили ностальгическим желанием вернуться к историческим истокам: когда-то напиток содержал кокаин, так как его настаивали на экстракте ореха кола. О чем, кстати, напоминает и название напитка. Но, поскольку кокаин себя «скомпрометировал», производители решили заменить его на более легкий наркотик... То есть, теперь вместе с лошадиной дозой сахара потребитель будет поглощать еще и алколоиды конопли.

Правда, и этот наркотик запрещен во многих странах мира, но и разрешен тоже в некоторых европейских государствах...

Сообщается, что «Кока-кола» уже начала деловые переговоры с крупным производителем марихуаны - канадской компанией Aurora Cannabis Inc.

"Одурманенный" этой новостью, ваш корреспондент, конечно же, позвонил самому непримиримому противнику любых дурманящих веществ...

- Геннадий Григорьевич, прошла информация, что производители кока-колы будут использовать марихуану, и что такой напиток может появиться в России.

- Узаконенные убийцы – это пивное и кока-кольное лобби…

Они соревнуются, кто нанесёт больший ущерб человеческой популяции, причем - молодой части ее, во всех странах.

Эта тема появилась после того, как ряд стран официально разрешили использование марихуаны. Теперь они готовят смертельные коктейли из пива и кока-колы.

Это преступление, которое направлено на то, чтобы максимально угробить молодое поколение, которое будет подсажено на этот вид наркомании.

Этого допускать никак нельзя в нашей стране.

- Легко сказать, а что делать-то?

- В нашей стране допуска к подобного рода товарам не должно быть. Но его могут завозить контрабандно. У нас сегодня открытые границы, в том числе и в едином экономическом пространстве со странами СНГ, среди которых есть слабые звенья – среднеазиатские бывшие республики Советского Союза: Таджикистан, Узбекистан, Туркмения...

Да и некоторые страны Евросоюза, куда любят ездить наши граждане, давно уже легализовали этот наркотик – марихуану.

Наши молодые люди, посещая привлекательные европейские страны, могут и приобщиться к этому зелью. Поэтому нужно будет разработать очень жесткие и очень эффективные меры для предотвращения проникновения вредоносных напитков в нашу страну.

- Что это за меры могут быть?

- Да элементарно: надо запретить ввозить эту гадость в Россию и жестко отслеживать выполнение этого запрета.

- А я позавчера кока-колу пил. А вдруг я уже марихуаны случайно напился?

- Господин Гамов, тема очень серьезная, а вы ерничаете. Вы пили кока-колу…

- Да не ёрничаю я нисколько!

- Да ее вообще нельзя пить, она железо разъедает, не то, что человеческий организм. Тем более в вашем юном возрасте...

- Спасибо, что предупредили!

Геннадий Онищенко: "Кока-колу вообще пить нельзя, а с марихуаной - тем более!"

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