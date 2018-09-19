2018-09-19T00:18:38+03:00
Экономика

«Роснефть» запустила производство бензина «Евро 6» на Саратовском НПЗ

Топливо будет продаваться не дороже аналогов предыдущего поколения
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Саратовский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру «Роснефти», приступил к выпуску бензина «Евро 6». Это улучшенное высокооктановое топливо, значительно превосходящее по экологическим показателям и эксплуатационным свойствам то, что сейчас выпускают в России.

В бензинах «Евро 6» «Роснефти» меньше серы, поэтому снижается коррозийная активность, образуется меньше бензола, а следовательно снижается токсичность выхлопных газов. Высокие характеристики продукции подтверждены в заключении экспертов Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти.

«Роснефть» провела масштабную реконструкцию установок Саратовского НПЗ. Современные технологии и высокая квалификация специалистов НПЗ позволили организовать промышленный выпуск улучшенных высокооктановых бензинов. Топливо «Евро 6» в начале сентября стало поступать в продажу и уже к концу месяца будет доступно более чем на 200 АЗС компании в Краснодарском каре.

- В регионе, где находится много курортов, экологически чистое топливо более чем желательно. Тем более что мы раз за разом отмечаем там превышение содержания в выхлопах и бензола, и серы, порой больше чем в сто раз, рассказал заместитель руководителя Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов. - Думаю, надо государству навести порядок, чтобы в курортной зоне – и в Краснодарском крае, и рядом, в Ростовской области – продавалось топливо с улучшенными экологическими характеристиками.

«Роснефть» работает на опережение, впервые производство бензина «Евро 6» компания начала в апреле этого года в Башкирии. Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ

«Роснефть» работает на опережение, впервые производство бензина «Евро 6» компания начала в апреле этого года в Башкирии. Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ

Производство высокотехнологичных видов топлива заложено в положениях новой стратегии развития «Роснефти» до 2022 года.

- Развивать инновационные проекты в своей профильной сфере — такую задачу ставил перед госкомпаниями президент страны еще в 2008-2009 года. Почему-то считается, что высокие технологии — это только о каких-нибудь смартфонах. Но на самом деле в каждой отрасли они свои, - уверен экономист, директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. - Для «Роснефти» нефтепереработка самая что ни на есть профильная сфера.

Современные технологии и высокая квалификация специалистов НПЗ позволили организовать промышленный выпуск улучшенных высокооктановых бензинов. Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ

Современные технологии и высокая квалификация специалистов НПЗ позволили организовать промышленный выпуск улучшенных высокооктановых бензинов. Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ

Стоит отметить, что действующие требования российского законодательства предусматривают выпуск топлива класса К5. А «Роснефть» работает на опережение. Впервые производство бензина «Евро 6» компания начала в апреле этого года в Башкирии».

- Башкирские НПЗ «Роснефти» по своему технологическому уровню очень продвинуты. Для них производство бензина «Евро 6» вполне естественно. То же самое можно сказать о Саратовском НПЗ. Думаю, этот опыт будет распространен и дальше - по мере реконструкции заводов, - отметил член комитета ТПП РФ по энергетической стратегии России и развитию ТЭК Рустам Танкаев.

Стоимость «Евро 6» не отличается от цены бензина предыдущего класса. Фото: пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»

Стоимость «Евро 6» не отличается от цены бензина предыдущего класса. Фото: пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»

Компания реализует масштабную кампанию по модернизации НПЗ. Объем инвестиций составляет 1,4 миллиарда рублей. При этом стоимость «Евро 6» не отличается от цены бензина предыдущего класса.

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