Ирина Шейк: «Я не просыпаюсь со словами «о боже, как я прекрасна». Я обычный человек, у меня есть целлюлит»

СЕГОДНЯ 01:20 2018-09-19T01:40:44+03:00

Супермодель рассказала, на чем она экономит, какое нижнее белье носит, и почему терпеть не может диеты

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Ирина Шейк – одна из самых востребованных супермоделей планеты. Со стороны кажется, что жизнь 32-летней красотки - сплошной праздник: блестящая внешность, сногсшибательная фигура и рабочий график, полный вечеринок со звездами первой величины. Ее бойфренд - голливудский актер Брэдли Купер, пара растит полуторагодовалую дочь Лею. Однако сама Ирина уверяет: она – самая обычная женщина, с простыми потребностями и запросами. Манекенщица любит комфортную одежду, обожает плотно покушать и часто выглядит не самым лучшим образом. О том, какая она в реальной жизни, россиянка рассказала в интервью порталу People.com.

- Я обычный человек. Я не просыпаюсь с укладкой, макияжем и на высоких каблуках. Я люблю удобную одежду, а когда мой агент видит меня в ней, то выговаривает мне: «Ирина, это неправильно!». А я ему отвечаю: «Я такая, какая есть».

Ее спутник жизни - голливудский актер Брэдли Купер, пара растит полуторагодовалую дочь Лею.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина признает, что очень критично относится к своей внешности. И замечает все свои недостатки. Вот вы в жизни не рассмотрите на ее фотографиях целлюлит, а Ира уверяет: у нее уже намечается коварная «апельсиновая корка».

- Я не просыпаюсь со словами: «О боже, как я прекрасна!». Я просыпаюсь и говорю себе: «Может быть, пора сходить в спортзал, у меня же целлюлит», - рассказывает модель. - Я очень самокритична. Как только вам становится слишком комфортно, это тот день, когда вы перестали работать над собой. Я по гороскопу Козерог, поэтому всегда работаю над собой и редко бываю собой довольна.

Модель считает, что лучшее нижнее белье – это практичное нижнее белье, которое можно носить долго:

- Я русская, я не люблю тратить деньги понапрасну. Я никогда не куплю вещь, которую я выброшу через пару недель.

Ирина уверяет, что часто выглядит не самым гламурным образом.Фото: EAST NEWS

Диеты – головная боль для Шейк: по словам Ирины, она терпеть не может соблюдать правильный режим питания. Модель слишком любит плотно покушать, поэтому позволяет себе любые вольности в еде. Но потом сурово отрабатывает их в спортзале.

- Я люблю еду. Сейчас я в Италии, здесь очень тяжело отказаться от ризотто и других блюд, - признается Шейк. - Моя мама всегда говорит: «Если вы едите нездоровую еду, представьте себе, что вы не набираете вес – вы просто наслаждаетесь. Ешьте и радуйтесь». Я не слишком много тренируюсь, но я часто хожу в баню. Главное — быть в гармонии со своим телом и чувствовать себя прекрасно. И, конечно, нужно есть понемногу, но мне, к сожалению, это плохо удается.

Напомним, супермодель родила дочку в апреле 2017 года. И для 32-летней Шейк, и для 43-летнего Купера девочка стала первым ребенком. Малышке дали имя Леа де Шейн Шейк Купер. Папарацци часто фотографируют Ирину и Брэдли на улице во время прогулки с дочкой: актер без ума от малышки и готов возиться с ней часами. А Ирина уверяет, что всем звездным вечеринкам она предпочитает вечер дома с семьей.