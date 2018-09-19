Главная тайна XXI века: Кто просверлил дыру в корабле «Союз»

СЕГОДНЯ 01:44 2018-09-19T02:00:12+03:00

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Никогда не думал, что мне придется писать детектив. Точнее, его завязку. Но вот, честно, история с отверстием в бытовом отсеке «Союза МС-09» требует по меньшей мере Шерлока Холмса или Эркюля Пуаро. И здесь нет никакой натяжки...

Зачем им шпангоут?

- Ну вот смотрите – сверлили в этом месте, - чуть ли не с головой влезает в бытовой отсек будущего «Союза» генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергей Юрьевич Романов. – Вот здесь крепится шпангоут, и в этом месте толщина стенки 4 миллиметра. А если спуститься на два сантиметра ниже – толщина будет уже 2 миллиметра. Там дырку просверлить было бы проще! Почему просверлили здесь?!

В цех в подмосковный Королев пригласили нескольких журналистов, чтобы рассказать, как идет расследование. Мы стоим у серебристого конуса, который, когда его заполнят начинкой, станет бытовым отсеком «Союза». Точно такой же сейчас на орбите. С дырой, которую заделал экипаж.

Напомню. То, что со станции уходит воздух, обнаружили 29 августа. Очень скоро выяснили, что течь в «Союзе МС-09». Ситуация неприятная, нештатная, но, как сказал космонавт Сергей Крикалев, расчетная. На станции есть на такие случаи специальный герметик. Отверстие надежно заделали. А вот вопрос – как и когда это отверстие появилось? - остался. Поползли слухи один нелепее другого.

Дня через три после ЧП, я писал – чтобы развеять сплетни хорошо бы, чтобы Роскосмос пригласил журналистов на РКК «Энергия» и объяснил, что произошло на самом деле. Пригласили только сейчас. И теперь я понимаю почему столько тянули. Комиссия «Энергии» так и не смогла ответить на главные вопросы. Как сказали бы в этом случае Колобки из известного мультика: «Ничего не понимаю!»

Создана вторая, более солидная комиссия - на уровне корпорации, ее возглавил первый зам гендиректора Роскосмоса, в прошлом руководитель РКК «Энергия» Николай Николаевич Севастьянов. Вчера состоялось ее первое заседание. Для работы с ней приглашены лучшие российские криминалисты.

Можете поучаствовать в разгадывании загадки и вы, читатели.

Итак, дано.

А вот вопрос – как и когда это отверстие появилось? - остался. Фото: NASA

Тайна отверстия

В пристыкованном к модулю «Рассвет» «Союзе МС-09» немецкий астронавт Александр Герст обнаружил течь. К этому времени корабль был на орбите уже два месяца. Отверстие было просверлено за прямоугольником из белой плотной ткани. Ткань штатная – чуть ниже в этом месте располагается ассенизационное устройство (попросту - туалет), которым пользуются космонавты пока летят к станции. Во время работы на МКС этот туалет нет нужды открывать – есть два более комфортных «кабинета» в российской и американской частях. На ту ткань крепится специальный шланг (для чего он – вы понимаете сами).

Просверлили отверстие не с первого раза – есть следы сверла и на ткани, и на обшивке. Просверлили не в самом удобном месте. Сверло прошло стенку корабля и уперлось в микрометеоритную защиту. Она сделана из более плотного металла и прикручена болтами. Ее просверлить значительно труднее – она, как говорят специалисты, «играет».

Тайна герметика

Два месяца корабль был пристыкован к МКС, но воздух не уходил. Значит, либо отверстие появилось уже на орбите, либо его заделал герметиком тот же человек, который просверлил дыру на земле. Тогда почему вдруг отверстие вдруг открылось?

И – самое интересное – с внутренней стороны рядом с отверстием нет следов герметика. Чтобы законопатить дыру так, чтобы она держала давление, нужен особый состав. Космонавты, заделывавшие отверстие, изобрели специальную технологию. Герметиком пропитали медицинский бинт, вставили его в отверстие, а потом накрыли несколькими слоями, словно шляпкой гриба.

Может быть заделывали с внешней стороны?

Тайна обшивки

С внешней стороны на корабль болтами привинчиваются листы микрометеоритной защиты. Сначала «на живую», а потом, после всех проверок, на специальный состав -

и их уже не отодрать. Если заделывали отверстие снаружи – это могло быть лишь в тот момент, когда листы еще только были схвачены болтами, но не прикручены намертво.

То есть выполнить такую операцию очень хлопотно – вывинчивать болты, отгибать металл... Да и заметят коллеги – это уже у всех на виду нужно проделать.

Три критичных места

А теперь самое интересное. Где могли просверлить дыру?

Вариант 1. В цехах РКК «Энергия».

Бытовой отсек, прежде чем быть составленным с другими отсеками корабля, проходит долгий и витиеватый путь. После каждой операции состояние изделия фиксируют. А время от времени и фотографируют.

На «Энергии» мы прошли по всей технологической цепочке. Операции с кораблем записывают в специальный журнал. Он лежит на столе в 10 метрах от отсеков, с которыми идет работа. Чужих на сборочном участке не бывает. Все сотрудники знают друг друга и такого, чтобы один на один с кораблем оставался один сборщик, не бывает. Мало того, в сборочных цех нужен особый пропуск. А в цех, где находится КИС – контрольно-испытательная станция – одного пропуска мало. На проходной измеряют еще и вес входящего. Да-да, каждый сотрудник заранее взвешивается. Эх, Apple не знала о таком способе идентификации личности!

Над местом, где собирают корабль, прикреплена видеокамера.

Я насчитал девять операций, во время которых проверяют герметичность корабля. В том числе и в барокамере, где исследуют и «Союз» в сборе, и отдельные его отсеки.

- Последний раз герметичность проверяет экипаж за час до старта, когда сидит уже на местах, - рассказывает Сергей Крикалев. – Специально наддувают отсек, чтобы проверить герметичность люков. Но, как вы понимаете, если течь в другом месте – ее тоже обнаружат.

Вариант 2. На Байконуре. Но сюда приходит уже собранный корабль. И здесь его тоже тестируют на герметичность. И здесь тоже все под контролем. С дрелью наперевес в отек не зайдешь. Да и не используется этот инструмент во время испытаний «Союза».

Вариант 3. На орбите.

Члены комиссии уверяют – это самая маловероятная версия. Но раз уж идет расследование, то и ее не нужно сбрасывать со щита.

Что смущает – «дорожки»-следы от дрели. Сверлом несколько раз скользили по обшивке, и лишь потом сделали отверстие. Так бывает, когда работаешь с дрелью без упора.

В невесомости упереться сложнее. Да и подлезть до того места, где была сделана дыра, на орбите можно только используя аккумуляторную дрель (она есть среди оборудования и космонавтов, и астронавтов) на вытянутой руке.

Члены основного экипажа МКС-57/58 космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (слева направо) в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке. Дмитрий Серебряков/ТАСС

Главный детективный вопрос

Кому было нужно просверлить дыру? Вот тут совсем непонятно.

- Может быть помутнение рассудка? – пожимает плечами Крикалев.

Других логичных аргументов нет. Хотя в помутнении рассудка какая может быть логика?

Диверсия? Зачем?! Чтобы погибли космонавты? Но тогда нужно было дыру делать больше (хотя при таком раскладе больше вероятность, что ее заметят). Да и вряд ли таким образом можно было насолить экипажу. После гибели от разгерметизации экипажа «Союза-11» - космонавты Волков, Добровольский и Пацаев – экипаж стартует и приземляется в скафандрах. Они снимают скафандры, когда корабль выходит на орбиту, и перебираются в бытовой отсек. Но прежде опять же проверяется его герметичность.

- Если бы течь обнаружили в тот момент, когда корабль вышел на орбиту, значило бы это, что «Союз» тут же вернут на землю? – спросил я Романова.

- Не обязательно. Сначала бы попытались разобраться, загерметизировать, - ответил он.

Халатность? Возможно. Но всех сотрудников, причастных к сборке и тестировании «Союза МС-09» проверили. Претензий к ним нет. Да и, повторю, за технологией сборки корабля идет такой серьезный контроль, что неумелые движения сверлом обязательно бы попали в поле зрения.

Желание кого-то из членов экипажа пораньше вернуться домой? Не хочется, чтобы спускали по медицинским показателям – клеймо на всю оставшуюся жизнь. А вот если претензии к технике... Но сверлить дыру в корабле, на котором ты хочешь вернуться? И вообще – все модули и корабли на МКС связаны. Проделать дыру в одном – значит рисковать всеми членами экипажа. На это может пойти только самоубийца.

Выход, который многое прояснит

На 15 ноября запланирован выход к открытый космос российских членов экипажа – Сергея Прокопьева и Алексея Овчинина (он должен сменить Олега Артемьева, который 4 октября возвращается на землю). Государственная комиссия к плану работ прибавила еще одну. Космонавтам придется подобраться к кораблю (а это не так просто, на поверхности «Союзах» никто не планировал работ в открытом космосе, поэтому на них нет специальных поручней, за которые пристегиваются, чтобы не улететь от станции). Специальными ножницами они разрежут экранно-вакуумную изоляцию, а затем вырежут часть микрометеоритной защиты в том месте, где было просверлено отверстие. Обычно, когда сверлят мягкий металл, остается длинный заусениц. Если проделанную дыру герметизировали все-таки снаружи - часть герметика должны обнаружить на заусеницах.

Тогда будет понятно: диверсант - на земле.

А вот если герметика и там не будет...

В Роскосмосе говорят, что с ЧП разбираться нужно всем вместе. Слишком уж загадочная вышла история. Наши специалисты рассчитывают, что коллеги из NASA поделятся телеметрией со станции за тот период, когда сифонило на МКС. Серьезный разговор будет с главой NASA Джимом Брайденстайном, который прилетает в Москву в первой декаде октября.

...Я ехал из РКК «Энергия» и думал о том, что на самом деле шансов на то, что удастся найти автора отверстия мало, очень мало. Перезвонил Сергею Крикалеву. Тот подтвердил:

- Знаешь, мы, космонавты, инженеры сделали все, что могли. Даже следственный эксперимент провели – изготовили часть обшивки бытового отсека и пытались разобраться как его можно просверлить и какие дыры получаются. Сейчас должны работать сыщики.

Пока же, похоже, история с загадочным отверстием в «Союзе» становится одной из самых странных тайн XXI космического века.

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